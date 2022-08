Representantes de la Cámara Nacional de Comercio se reunirán para abordar robos en San Pedro

Para hacer algunos planteamientos relacionados con el tema de seguridad, representantes de Cámara Nacional de Comercio, concertaron una cita con autoridades municipales y con los comandantes de las diversas corporaciones policíacas, pues afirman que no ven una disminución de robos.

El presidente del organismo, Abelardo Fernández Cavazos, dijo que la queja principal es contra la Fiscalía del Estado, debido a los vicios que dijo impera con el personal, pues hay un caso muy particular, que fue el robo de una empresa de productos agroquímicos, ya que resulta que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dieron con la o las personas que compraron los objetos a los ladrones y le pidieron que se los pagaran a ellos o de lo contrario lo detendrían, lo que dijo eso es una extorsión.

“Un caso muy particular fue el robo de la empresa distribuidora de productos agroquímicos y lo que hicieron los policías de la ministerial fue investigar quién compró los productos robados y fueron con ellos y les exigieron que se los pagarán a ellos, pero no se detuvo a los responsables del robo, no se recuperó nada o sea prácticamente fueron y extorsionaron a los que compraron las cosas y los únicos que ganaron con ese robo fueron ellos, los de la ministerial”.

El representante de Canaco recordó que en varias ocasiones han denunciado los robos y reconoció que los que han respondido es en la Policía Municipal, pues incluso han logrado la detención de los maleantes, pero reiteró que cuando se ponen a disposición del Ministerio Púbico, algo pasa y en poco tiempo obtienen su libertad.

“No vemos una mejoría en el tema de los robos, pero también hay una deficiente aplicación de la justicia por parte de la Fiscalía, no vemos la actuación de las corporaciones del Estado, los únicos que más o menos le echan ganas son los de la Policía Municipal, porque nos han apoyado en el tema de las detenciones, pero el problema es que cuando llegan al Ministerio Público, resulta que en unas horas salen libres”.

Por lo anterior, reiteró, solicitaron una reunión en la Presidencia Municipal y pidieron que estén presentes representantes del municipio, así como los responsables de las corporaciones policíacas, la cual tendrá lugar en 15 días.