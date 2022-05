Reportan en redes sustracción de menor en Frontera, no hay denuncia ante autoridades

No existe ante las autoridades ningún reporte de una sustracción o secuestro de un menor en alguna colonia de Ciudad Frontera, solo son publicaciones en redes sociales.

El director de Seguridad Pública Municipal, Javier Vaquera, explicó que no tienen aviso o reporte de estos hechos en la coordinación de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

El mando municipal pidió a la población que acuda a las autoridades a denunciar los hechos.

Vaquera no quiso aventurar sobre si la denuncia en redes sociales es real o Fake News, e indicó qué no existen denuncias oficiales de los hechos, por lo que desconoce si es verdadera o no.

Pidió a quienes tengan información de primera mano de estos hechos, que lo reporten a las autoridades, para que éstas puedan intervenir e iniciar las investigaciones o lo que proceda, pensando siempre en el interés mayor que es el menor de edad supuestamente sustraído.