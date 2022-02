Repartidor derrapa y se impacta contra vehículo en Saltillo

Al evitar un choque por alcance, un repartidor de comida por aplicación terminó lesionado, luego de que al derrapar se impactó contra un auto compacto, ocasionado que este terminara con algunos golpes contra el pavimento.

Los hechos se registraron la tarde de este martes, sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez de oriente a poniente en la colonia América, cuando un repartidor de la empresa DIDI FOOD, intentó esquivar a un auto Chevrolet Spark.

Y es que en el carril de baja velocidad la circulación era lenta, ya que varios conductores volteaban a curiosear hacía el domicilio 2894 ubicado sobre dicho bulevar, pues llamó la atención el domicilio acordonado y la presencia de algunos vehículos de diferentes autoridades, las cuales se encontraban en una diligencia.

Por lo anterior, la conductora de un Chevrolet Spark, estuvo a punto de impactarse por alcance contra varios vehículos, sin embargo logró evitarlo luego de frenar a tiempo, sin embargo el repartidor al esquivar el vehículo por el costado izquierdo, este derrapó y salió proyectado contra el pavimento.

De inmediato se pidió la presencia de paramédicos, acudiendo al lugar los de Cruz Roja, quienes valoraron al repartidor, el cual a pesar del golpes que recibió a consecuencia de la caía, no ponía en riesgo su vida, por lo que no que no fue trasladado a un nosocomio, ya que prefirió quedarse en el lugar.

Oficiales de Tránsito de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos, mientras que los vehículos involucrados no fueron trasladados al corralón, ya que decidieron arreglar su situación a través de un convenio.