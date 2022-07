Renata Notni, a un paso de llegar al altar decide no seguir adelante

Aunque los seguidores de Renata Notni le insisten que se case con el actor Diego Boneta, con quien tiene más de un año de relación; sin embargo, la protagonista de La venganza de las Juanas ha dejado claro que no tiene intenciones de hacerlo, no porque tema al matrimonio, sino que por el momento no es su elección.

Esto es algo que también sucede con su personaje Lucy, en la nueva película en la que aparece: Qué culpa tiene el Karma. En donde, a un paso de llegar al altar, Lucy decide no seguir adelante. Sobre este papel, la actriz de 27 años asegura que es un buen ejercicio para romper los tabúes que existen alrededor de la idea del matrimonio.

ESPECIAL: Netflix

"Hay veces que ponemos expectativas muy altas en ciertos momentos de nuestra vida; como mujer, cuando nos den el anillo o cuando nos casemos. Decimos'el día que me case ya me realicé' y a veces no es lo que nos contaron, lo que vimos en las películas desde chiquitas y probablemente el momento que te va a hacer feliz va a llegar después", dijo para El Universal.

En la película, comparte créditos con Aislinn Derbez, que da vida a Sara, la hermana de Lucy, quien revive un trauma del pasado cuando Lucy presenta a su novio Aarón (Gil Cerezo) ante su familia.

Además, esta película marca el debut actoral de Gil Cerezo, integrante de la banda Kinky.

ESPECIAL: Netflix

La cinta se estrena el 3 de agosto en Netflix.