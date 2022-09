Regreso épico del México Metal Fest

El fin de semana reciente fue muy importante para la comunidad metalera del país… e incluso de Latinoamérica. Banderas de países como Guatemala, Perú, Argentina, Costa Rica, Colombia y por supuesto, México, ondearon dentro de las instalaciones de la Expo Guadalupe, en Nuevo León, con motivo de la doble edición del México Metal Fest.

La espera fue larga, casi tres años desde el 30 de noviembre de 2019. Finalmente, el viernes 23 y sábado 24 de septiembre, se vivió una doble cartelera de metal extremo con casi cuarenta bandas internacionales y una veintena nacionales sobre tres escenarios. Se estima que asistieron 55 mil fanáticos en los dos días.

Las puertas se abrieron el viernes muy temprano. El desfile de agrupaciones en la escena mundial fue impresionante, con el llamado "Big Four" alemán a la cabeza: Tankard, Destruction, Sodom y Kreator. Además, grupos como Batushka, con su show de temática religiosa; Dismember, una presentación muy esperada por el público latinoamericano; Cradle of Filth; Hellhammer, The Triumph of Death, a cargo de Tommy G. Warrior; Pentagram y el cierre espectacular de Rotting Christ, entre muchos otros. Suffocation y Belphegor se presentaron ambos días ante las ausencias de Possessed y Vader, respectivamente.

Para el sábado, sobresalieron las actuaciones de verdaderas leyendas: Asphyx, Mayhem, Incantation y Brujería. Una de las presentaciones más esperadas fue la de Jinjer, agrupación ucraniana que puso las letras de su nombre en colores amarillo y azul, la bandera de su país, y el icónico símbolo de amor y paz.

Dark Funeral y Nargaroth le dieron el toque más oscuro a la noche, mientras que los suizos de Coroner aportaron la parte técnica al foro "true". Bloddbath, con Nick Holmes en la voz, encantó. Y después de retumbar con la metralla de Marduk, llegó la presentación estelar de WASP y sus 40 años de trayectoria. La voz de Blackie Lawless fue el cierre de oro, "heavy" y lleno de nostalgia. Wild Child y I Wanna Be Somebody, los temas que cerraron la noche pasadas las 2 de la mañana. Hasta los más rudos se ablandaron.

Dentro del talento nacional, desfilaron desde leyendas, Cenotaph, hasta propuestas novedosas, Ancestry. Ahí milita el lagunero Eduardo Hernández, una voz privilegiada.

El festival terminó con la promesa de 2023, para 10 y 11 de noviembre (dos días, una sola edición: la VII). Sus primeros invitados son: Blind Guardian, Septicflesh, Impaled Nazarene, Cancer, Los Males del Mundo, BMR y Haborym. Por supuesto, es solo el comienzo. "¡A hue…! Ya quiero que sea el siguiente", salió gritando un fan después de conocer el anuncio.