Regresan los dragones: Llega a la pantalla House of the Dragon

La nueva serie de HBO ocurre 200 años antes que la historia principal, Game of Thrones y está basada en el libro de George R.R. Martin, Fuego y Sangre.

Si no fuiste de los fanáticos de Game of Thrones, estas son algunas cosas que debes conocer sobre el mundo de R.R. Martin para comprender mejor la historia.

EL MUNDO DE R.R. MARTIN

Los nombres de estos reinos y las casas que los controlan son: El Norte controlado por la casa Stark, el Valle, dominado por la casa Arryn, las Tierras de los Ríos, gobernadas por los Tully, las Tierras del Oeste, de la familia Lannister, las Tierras de Tormenta que pertenecen a la casa Baratheon, el Dominio de la casa Tyrell y el principado de Dorne, del cual se encarga la familia Martell.

Todas estas casas y reinos son gobernados por un solo rey, sentado en el trono de hierro que pertenece a la familia protagonista de House of the Dragon, la familia Targaryen. Durante los eventos de Game of Thrones se dio a conocer que esta familia logró controlar el continente completo gracias a su capacidad de controlar dragones que venían junto con ellos de un antiguo continente, siendo así capaces de acabar con ejércitos y pueblos enteros lograron dominar Westeros.

(ESPECIAL)

En la primera serie se dio a conocer también que los Targaryen habían perdido su poder, sus dragones y su cordura por varias razones, una de estas era su costumbre de casarse entre miembros de la familia, ocasionando que diferentes miembros perdieran la razón como el padre de "Daenerys Targaryen" en Game of Thrones. Y debido a estas relaciones, la línea de sucesión al trono se veía comprometida.

Uno de los conflictos más importantes que llevó a los "Targaryen" a la ruina ocurre precisamente en House of the Dragon, pues según la obra de R.R. Martin, una gran guerra civil dejó a la familia con pocos dragones y miembros capacitados para ocupar el trono de hierro.

PERSONAJES

En esta primera temporada, y de acuerdo con la información revelada en los trailers promocionales, se abordará los desafíos de la joven princesa por demostrar que es una digna heredera por encima de su tío "Daemon Targaryen" interpretado por Matt Smith (The Crown, Dr. Who), aunque su verdadera competencia por el trono llegaría después

Sin mencionar también los complots de la corte, orquestados por prominentes miembros de otras casas, algunas que solo fueron mencionadas en Game of Thrones pero que no habían adquirido protagonismo, como el personaje de "Alicent Hightower", miembro de una de las casas más poderosas y antiguas del continente.

"Alicent" se convierte en la reina consorte, ella y su padre, "sir Otto Hightower", quien es la mano del rey, conspiran en contra de la joven princesa con ayuda de otros miembros de la corte.

El verdadero poder de la reina consorte residirá principalmente en su capacidad de tener a un heredero, el príncipe "Aegon Targaryen" y junto al cual, "Rhaenyra" desatará la "danza de dragones", la brutal guerra que llevará a su casa a la ruina.

La primera temporada consta de diez capítulos, el primero de los cuales se estrena a través de HBO este 21 de agosto y toda la serie promete estar cargada de emoción, intriga, dragones, fuego y sangre.

Personajes

Forman parte de House of the Dragon

"Rhaenyra Targaryen"- Milly Alcock y Emma D'Arcy.

"Daemon Targaryen"- Matt Smith.

"Alicent Hightower"- Olivia Cooke.

"Viserys I"- Paddy Considine.

"Rhaenys Velaryon"- Eva Best.