Registra Saltillo saldo blanco durante el Buen Fin

Un saldo blanco registró la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana tras concluir el operativo con motivo del Buen Fin; asimismo, su titular, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que mantienen en alerta en conjunto con Protección Civil ante cualquier contingencia que se registre por las bajas temperaturas.

Por lo anterior, recordó que dicho operativo inició el pasado miércoles, el cual tras el desplegado de toda la fuerza de seguridad de la corporación, en coordinación con el estado y SEDENA en los límites de la ciudad, se logró concluir con un saldo.

No obstante, a pesar de que no se registró un incremento en el índice de robos, las cifras indicaron todo lo contrario en cuanto a accidentes se refiere, donde al menos este fin de semana el exceso de velocidad aunado al pavimento mojado a causa del frente frío No.9, donde no solo se incrementaron, en algunos hasta vidas se perdieron.

Al respecto, Fernández Montañez, recordó que los operativos para reducir velocidad son permanentes, el cual es un tema que se retomará en esta semana para redistribuir algunos de los operativos, pues el actual clima y el exceso de velocidad definitivamente son mala combinación.

En cuanto al tema de Protección Civil se refiere, manifestó que se han registrado algunos lamentables hechos como el deceso del hombre en situación de calle la mañana de este lunes en el primer cuadro de la ciudad.

Aunado a lo anterior, dijo que se tiene la encomienda de que cualquier reporte que llegue por cualquiera que sea la vía, como Policía Municipal arriban al lugar para brindar auxilio y trasladar a algunos de los albergues; o bien, notificar al área de Protección Civil para apoyarlos.