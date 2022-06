Región Centro, sin fecha para iniciar vacunación antiCOVID

Hasta el momento no se tiene una fecha para la llegada y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para niños de cinco años y mayores, informó Claudia Garza del Toro, titular de la Brigada Correcaminos, responsable del Plan Nacional de Vacunación.

El programa de vacunación para infantes de esta edad establece que en Coahuila inició ayer en la región Laguna, explicó la funcionaria.

Agregó que la siguiente etapa será en la región Sureste y posiblemente en la tercera fase seguiría la región Centro y Carbonífera, aunque no está eso confirmado, dijo.

"Empezamos en Torreón y va a seguir la región Sureste, en Saltillo" expuso. La única información confirmada es que inició la inmunización para infantes de 5 a 11 años de edad en Torreón con 53,000 dosis y la siguiente etapa será en la sureste.

El biológico que se utilizará para este segmento social es Pfizer-BioNtech en su presentación pediátrica.

Por otro lado dijo que se continúa aplicando la vacuna para adolescentes y precisó que para los casos de menores que recibieron su primera dosis en la frontera con Estados Unidos, deberán acudir ahí por su segunda aplicación.

Dijo que no es decisión local, sino una instrucción girada en niveles superiores con base en el padrón que se tiene de niños por vacunar. Los inmunizados con y sin comorbilidades en Estados Unidos no cuentan en México con una segunda dosis, pues no se aplicaron aquí la primera, precisó.

Los módulos donde aplican la vacuna a mayores de 18 años, explicó, tienden a quienes acudan por su primera o segunda dosis del esquema, y por tercer y cuarto refuerzo, en este caso con biológico de AstraZeneca.

Las brigadas tienen módulos de inmunización en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número nueve de Frontera,

Hospital General de Zona (HGZ) número siete de Monclova, hospital ISSSTE, Hospital General Amparo Pape de Benavides, de la Secretaría de Salud, plaza principal y en un centro comercial que se ubica en avenida Sidermex con bulevar Pape en esta misma ciudad.

Agregó que para la región Carbonífera también se cuenta con puntos fijos de vacunación para mayores de 18 años, para cualquier fase del esquema de inmunización.