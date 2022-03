Regidores de PAN y Morena en Lerdo acusan uso político de pipas en Lerdo

El agua que ha sido enviada a través de pipas a diferentes colonias del municipio de Lerdo se ha repartido a líderes del Partido Revolucionario Institucionario (PRI), quienes a su vez las han usado con fines políticos, pues no se hace una repartición equitativa del agua, sino que se reparte solo a los ciudadanos que tienen esta afinidad política y a los que no, son ignorados por estos liderazgos, que además deciden a quién sí y a quien no se dota de agua.

Así lo señalan regidores de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), quienes en las últimas tres sesiones de Cabildo del municipio de Lerdo, se han quejado constantemente respecto al manejo de las pipas que además manda el Ayuntamiento, no el PRI, puesto que también en algunos casos se les ha pedido una copia de la credencial de elector a las personas.

El agua es un servicio básico, que por ley el Ayuntamiento está obligado a proporcionar a los ciudadanos sin distingos de ninguna clase.

Debido a las quejas expuestas, fue en la pasada sesión de Cabildo que el alcalde, Homero Martínez Cabrera, pidió al secretario del Ayuntamiento -al igual que lo hizo en la antepasada sesión- revisar esta situación para que no se condicione la dotación de agua en las colonias.

Regidoras como Gloria Torres, Magdalena Barbosa y Esmirna Gutiérrez, han insistido en las últimas tres sesiones de Cabildo en que se ponga fin a tales prácticas, pues además se trata de recursos públicos, humanos y materiales a cargo del Municipio y no del instituto político.

REUNIÓN DE COMITÉ

Se tiene proyectado que para el 22 de marzo a las 10 de la mañana en el salón Azul de la presidencia, se realice otra reunión del comité integrado por vecinos y autoridades, para ver avances en la problemática del agua y se espera que en esa reunión participe personal de Comisión de Aguas del Estado (CAED) de la región Laguna, también el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y personal de Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las regidoras han expuesto que ya antes se han hecho señalamientos de que no a todos los ciudadanos de Lerdo se les entrega el agua en las pipas, porque se ha estado otorgando a través de liderazgos del PRI, quienes ya traen una lista de personas a quienes darles el agua.

Debido a lo anterior, uno de los ciudadanos en la primera reunión del comité, pidió que sean identificadas estas unidades a través de alguna 'calca', donde además venga incluido un número de queja.

En la reunión se informó que son 7 pipas las que dotan de agua a la ciudadanía, pero a la fecha no se ha hecho público el calendario ni horario en que las pipas acuden a las colonias.

El secretario técnico del Ayuntamiento, Román Alberto Herrera Díaz, informó que el Gobierno Municipal contribuye con pipas de agua, actualmente se cuenta con tres equipos y siete pipas, la atención es directa en las localidades de la zona urbana y rural, suministrando casa por casa.

Otro problema es que los vecinos afectados por la falta de agua en diferentes sectores de Lerdo, se enfrentan a que a veces no logran comunicarse a los teléfonos que proporcionan las autoridades para solicitar pipas. Ellos llaman a los teléfonos que en redes sociales ha dado a conocer el Municipio: al 871 725 1561 y 871 725 5226, así como vía WhatsApp al 871 262 3269, para solicitarlas.

REVISIÓN DE COFEPRIS

Adicionalmente y ante la crisis de desabasto de agua que se vive en gran parte del municipio de Lerdo, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios emprendió una revisión de las pipas en las que se abastece de agua a los diferentes sectores, para garantizar que sea agua para el uso y consumo humano.

Y es que varias de las pipas con las que cuenta el ayuntamiento de Lerdo, son para transportar agua tratada para atender los jardines de los paseos públicos, y por lo tanto no cuentan con las condiciones aptas para atender las necesidades de los habitantes para su uso y consumo.

Es por ello que recientemente se emprendió un operativo de revisión en las pipas con las que cuenta el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal).