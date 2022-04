Regidora llama 'pend...' a secretario de sindicato en Gómez Palacio

En el interior de la Sala de Cabildo, mientras algunos de sus integrantes todavía se encontraban en el recinto y luego de la irrupción de los sindicalizados, se suscitó una confrontación entre la regidora priista Anavel Fernández Martínez, quien fue candidata a la alcaldía de Gómez Palacio en 2019; y el secretario de Finanzas del Sindicato del Ayuntamiento, Carlos Ortiz, a quien la regidora llamó "pendejo" en al menos cuatro ocasiones.

El Siglo de Torreón estaba en el lugar realizando una entrevista cuando desde el interior se alcanzó a escuchar "¿qué te pasa, pendejo?".

Ante esta situación, el secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Zuriel Rosas Correa, se aproximó para cuestionar a la regidora: "¿Qué pasó, Anavel?".

Frente al cuestionamiento, la regidora respondió: "pues este pendejo que me quiere echar a la gente encima".

Posteriormente, la regidora siguió confrontando al secretario de Finanzas del Sindicato, gritándole: "tampoco te dejes calentar, por eso te dije que hay héroes y hay villanos y lo que digo lo sostengo; a lo mejor tengo más huevos que tú cabrón, ¿cómo ves? No calientes la gente, pendejo. ¿Qué te pasa? Ya basta. No soy monigote de nadie, he actuado con ustedes por convicción. ¡Pendejo!", expresó.

El Siglo de Torreón preguntó al señalado qué fue lo que le dijo a la regidora, ante lo cual Ortiz respondió: "yo lo único que le dije fue 'gracias por nada', porque no nos apoyó en la sesión de cabildo y ella viene de un sector de la CTM e incluso su mamá es pensionada del Municipio, entonces debería ponerse del lado de los sindicalizados; pero en fin, ahora hasta pendejo salí".

Más tarde, la regidora Anavel Fernández publicó en sus redes sociales un mensaje que a continuación se transcribe:

"Ante los lamentables acontecimientos del día de hoy durante la sesión de cabildo del Ayuntamiento de Gómez Palacio, en unos hechos agravados por una escalada de distorsiones a los mismos, que confunden y llevan a condenar, enjuiciar, denostar y descalificar a mi persona. Distorsiones que no habré de permitir ni mucho menos que pongan en tela de duda mi convicción partidaria y mi profunda lealtad al Partido Revolucionario Institucional.

Por todo esto quiero dejar en claro lo siguiente:

1.- Soy Abogada en Derecho convencida del la defensa de la clase trabajadora, con una permanente solidaridad con el movimiento obrero como estandarte de la defensa y crecimiento de los derechos de los trabajadores.

2.- Mi solidaridad con el movimiento, con las luchas y causas del Sindicato del Ayuntamiento de Gómez Palacio, a quienes en ningún momento dejé y dejaré de respaldarlos para obtener su derecho de audiencia en la sesión de cabildo.

3.- Queda abierta y públicamente el acta de la sesión de cabildo y de votación para aclarar mi posición y postura, que refrendo, será siempre a favor de los Trabajadores y sus familias".

