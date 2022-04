Polémico Cabildo 'Abierto' en Gómez Palacio

De entrada, la figura del Cabildo Abierto existe en Gómez Palacio y cuenta con su propio reglamento aprobado en la presente administración municipal por el mismo Cabildo. También existe en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango. No obstante, ayer hubo posturas a favor y en contra de escuchar al Sindicato de los Trabajadores municipales mediante esta figura.

El Artículo 04 establece: "El Cabildo Abierto tendrá lugar durante las sesiones ordinarias agregándose como un punto del orden del día".

El Artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado establece que "Los Ayuntamientos sesionarán en Cabildo abierto cuando menos una vez cada dos meses para recibir directamente de las personas las propuestas, opiniones o proyectos relacionados con temas de interés general buscando fomentar la participación de los habitantes de los municipios".

DISCREPAN

La regidora morenista Elda Nevárez se pronunció en contra de escuchar al Sindicato que buscaba hacer uso de la figura del Cabildo Abierto durante la sesión de cabildo de ayer.

Expuso que prefería conocer oficialmente los acuerdos tomados entre el Sindicato y el Municipio antes de que se diera lectura a un documento del Sindicato (ponencia) ante el pleno, motivo por el cual no aprobó el orden del día. A dicha postura se sumaron los regidores Estrella Morón, Julio Ramírez y Maximiliano Olvera.

Para el regidor panista Francisco Bueno y principal promotor de la figura del Cabildo Abierto se ocasionó un problema donde no debería de existir ninguno si se hubieran apegado a la normativa vigente.

El regidor priista Francisco Bardán dijo que era una vergüenza para la izquierda el negar no solo a los sindicalizados, sino a cualquier ciudadano, la palabra ante el cabildo.

El líder sindical Manuel Marín dijo que era enterar al cabildo "y que queremos que nos respeten nuestro contrato colectivo", mientras que el delegado jurídico del Sindicato, Juan Martínez, mencionó que estaban recibiendo amenazas y denuncias penales y ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción por parte de las autoridades municipales para presionarlos y hacerlos desistir de esta postura de confrontación que tienen como consecuencia de la reducción de salarios en un 50 % de 17 trabajadores.

La reanudación de la sesión de Cabildo del viernes no pudo realizarse por falta de quórum.

LO QUE DIJO OMAR

El síndico municipal Omar Castañeda criticó que la actual administración hubiera aprobado dicho contrato colectivo con algunos de los salarios muy elevados que son los que hoy critican pero sobretodo que se tenga una visión sectaria.

"Solamente era escucharlos... no era tomar ninguna decisión y el que no se quiera escuchar a los ciudadanos es un atentado fragante contra la democracia y contra el poder real que reside en el pueblo. Es una vergüenza que hoy haya pasado esta situación. Está mal asesorada la alcaldesa porque la esencia de un representante popular es escuchar al pueblo. Ellos no son del proceso de transformación. Hace un año yo me separé del cargo y de un año para acá se han cometido barbaridades. Yo solamente les quiero decir que si hay excesos (y es cierto) en el contrato colectivo ¿Por qué lo firmaron? No debió haberse firmado si no estaban de acuerdo, es una incongruencia".

Mencionó que los regidores que votaron en contra escuchar al pueblo votaron a favor de un préstamo que se hizo al Sideapa que se tenía que pagar en febrero y no se pagó por 20 millones de pesos "y se andan rasgando las vestiduras por temas financieros con el Sindicato, es una hipocresía y es una irresponsabilidad", dijo.

LO QUE DIJO MARINA

Al ser cuestionada por medios de comunicación en Lerdo durante uno de sus recorridos la candidata de Morena a la gubernatura del estado, Marina Vitela, dijo:

"Hay que batallar con algunos de adentro y hay que batallar con algunos de afuera. Sin embargo el pueblo es muy sabio y el voto de Morena es masivo y a eso es a lo que le tienen miedo realmente. Andan buscando cómo desestabilizar por el momento político que vivimos y les gusta nuestra tierra", dijo.

Respecto al síndico municipal Omar Castañeda aseguró: "Yo creo que ahí el partido tendrá que tomar acciones. Yo voy a salir adelante. Me queda muy claro que no está con nosotros y que tiene tiempo trabajando en otras corrientes políticas y esa es una definición personal, ahí no podemos hacer nada… al partido tocar a hacer su tarea y a mí que me toca me toca decirles que Dios los ayude y que a mí no me olvide como nunca lo ha hecho".

Aseguró que seguirá firme en sus proyectos: "Y como siempre he sido firme en los proyectos y gracias a esa firmeza y a no voltear hacia los lados y a seguir con mi ruta, mi alianza ciudadana es con la gente, y en esa alianza siempre tenido buenos resultados y no voy a cambiar de técnica", declaró Vitela Rodríguez.