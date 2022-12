Regidora de San Pedro pide a alcalde sea la voz de los ciudadanos

Otra vez se quejaron en San Pedro, por los retenes o puntos de revisión que instalan elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía del Estado y la Policía Civil a las afueras de la ciudad, específicamente en donde inician las carreteras federales, además de que su trabajo “deja mucho que desear”.

En está ocasión la inconformidad por parte de la ciudadanía fue uno de los puntos generales que se abordó en la sesión de Cabildo de este martes en donde la regidora y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública; Valeria Mata consideró que los filtros son anticonstitucionales y se refirió particularmente a los elementos “ de la Policía Ministerial” de que su trabajo deja mucho que desear, pues no hacen su “chamba” o bien para ir a alguna diligencia, en torno a alguna investigación piden dinero a las personas que acuden a denunciar algún delito, incluso dijo que ayer sostendría una reunión con el titular de la delegación Laguna II de la Fiscalía del Estado.

Al exponer lo anterior solicitó al alcalde David Ruíz Mejía sea “la voz de la ciudadanía” para que se exponga esa situación en las reuniones de seguridad que cada semana se llevan a cabo en el municipio.

“La ciudadanía cuestiona a la Policía Ministerial por los operativos que se hacen, particularmente el de hace unos días por la carretera a Cuatrociénegas y no hay motivo para eso de hecho yo hoy (ayer) tengo una reunión con el delegado y voy a tratar algunos puntos con él, pero me gustaría que usted fuera la voz de la ciudadanía porque también la policía civil constantemente organiza esos operativos en las carreteras sin motivo aparente y detienen a los vehículos y considero que estos operativos son hasta inconstitucionales.

La regidora mencionó dijo que, se atreve a decir que mientras que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal no hacen su trabajo, la Policía Municipal está actuando “perfectamente”, pues incluso les hacen “la chamba”, pues son ellos quienes realizan trabajos de investigación relacionado a los robos o bien recuperando las cosas, incluso la misma ciudadanía lo hace y cuando localizan sus pertenencias y acuden ante el Ministerio Público, donde pusieron su denuncia resulta que no se las quieren regresar, por lo que insistió al alcalde que se les exija un poquito más de trabajo.

“A mí me gustaría que usted les exigiera un poquito más y que se viera un poquito más de trabajo, porque la Policía Municipal incluso está haciendo el trabajo o la chamba y ellos a veces andan hasta investigando los robos o recuperando las cosas o a veces las personas, los mismos afectados dan con sus cosas que ya les robaron y en el Ministerio Público no se los pueden entregar o porque la Policía no quiere ir o porque necesitas darles dinero a los de la Ministerial para que hagan su trabajo y sí me gustaría que en ese tema que nos echara la mano”.

El alcalde le contestó que con todo gusto lo abordaría en la reunión semanal de coordinación de seguridad, que incluso se realizaría ayer al finalizar la reunión de Cabildo, pues se reúnen con representantes de las instituciones de seguridad del Estado y del Municipio y los miércoles lo hacen también con las dependencias del orden federal, incluso dijo que para ir más allá propondría que la siguiente semana se les invitará a los integrantes de la Comisión de Seguridad para que expusieran sus inquietudes.

Por último, el edil destacó que hay una buena coordinación con todas las corporaciones y que gracias a eso durante los festejos ejidales por el Reparto Agrario hasta el momento se reporta saldo blanco.