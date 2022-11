Regalo a AMLO de opositores

PRESIDENTE-MOVIMIENTO

DERECHA EXPERIMENTA EN MX

REPUBLICANOS EU Y CPAC

Era muy de esperarse que el presidente López Obrador aprovechara la circunstancia de su cuarto informe de gobierno para convocar a una manifestación pública de apoyo a sus políticas; tal vez iniciar y terminar esa concentración en la Plaza de la Constitución el mero uno de diciembre, no más.

Pero, ante el reto del domingo recién pasado, con la marcha en defensa del INE, sus opositores le regalaron, de manera involuntaria pero previsible, la posibilidad de practicar una de sus preferencias históricas: marchar por las calles en protesta o en defensa de determinadas causas; Morena nació, aunque luego solo el enunciado quedó, como partido-movimiento; el creador y jefe político de Morena es, en estos momentos, el presidente-movimiento.

La citada marcha se transformó en una expresión de antiobradorismo que rehuyó la llegada al Zócalo y careció de figuras respetables a la hora del micrófono en el templete, por lo cual optó por el académico José Woldenberg, al mismo tiempo que en la planicie desfilaban personajes impresentables, abiertamente contrarios a la defendida idea de la democracia y la pulcritud ciudadana.

Cierto es que el motivo inicial de las discordias caminantes fue una reforma electoral que ya parece sepultable y la defensa de un Instituto Nacional Electoral que de cualquier forma será capturable en abril de 2023, pero es evidente que la disputa va más allá de este tema y forma parte del entramado rumbo a los comicios de 2024, específicamente en cuanto a capacidades convocantes, movilizaciones, figuras destacadas, discurso y programa.

La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC, organismo que promueve pensamiento y acciones de derecha y ultraderecha), organizadora de una cumbre internacional de esa índole en la Ciudad de México este fin de semana, es "una institución del partido republicano en Estados Unidos que empieza a experimentar en América Latina".

Tal caracterización fue hecha por uno de los conferencistas programados en dicha reunión, Juan Iván Peña Neder, presidente del comité nacional de Mexico Republicano, organización que tiene como asesor a Larry Rubin, representante en México del citado partido estadounidense. El encuentro derechista de jueves y viernes próximos, en un hotel de la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, forma parte de los primeros pasos para un nuevo modelo de conservadurismo que se va a dar, aseguró Peña Néder (https://bit.ly/3UY0pTs ).

Port su parte, Raúl Tortolero, presidente del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano y uno de los dirigentes del Ejército Cristero Internacional, refutó: "No me parece que los que estamos ahí, los que vamos a estar ahí reunidos (este fin de semana en Ciudad de México), seamos ninguna extensión de nadie; cada quien tiene su propia trayectoria y la agenda en común la vamos a tener que definir ahí. No podemos, digamos, suscribir las ideas que pertenezcan a otro país".

Sin embargo, Tortolero planteó: "Hay una cercanía ideológica con el Partido Republicano, por supuesto. Con el Partido Demócrata no, porque además se ha venido radicalizando esta agenda abortista, esta agenda de supremacismo feminista, del supremacismo LGBT, del supremacismo negro. Pues no podemos refrendar estas agendas de izquierda, cada vez hay más socialistas en el Partido Demócrata (de Estados Unidos)". Consideró además que Eduardo Verástegui, activista del catolicismo conservador y promotor del voto republicano y de Donald Trump, "sería un excelente candidato a la presidencia de la república, si él decide ir".

Y, mientras se desenreda el punto de las convocatorias previas a manifestaciones desde el Ángel de la Independencia (entre ellas, la de Frenaa) el mismo 27 en que AMLO busca hacer la suya, ¡hasta mañana, con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, decidida a erigirse en comisaria revisora de la marcha obradorista; sobre todo, dice, en el tema de los "acarreados"!