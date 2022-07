Recupera Coahuila número de turistas pese a restricciones sanitarias de COVID-19

El sector turismo en Coahuila ha logrado recuperar el número de visitantes que se tenía antes de la pandemia de COVID-19, aun y cuando se mantienen algunas restricciones sanitarias en la entidad, según indicó Lucía Azucena Ramos, titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

Asegura que el turismo ha avanzado un 85 por ciento.

"Todavía tenemos algunas restricciones, sobre todo en eventos en donde asiste mucha gente, en lugares cerrados la sugerencia es que se use el cubrebocas. Hay algunos protocolos específicos en los recintos cerrados", indicó la funcionaria estatal.

Recordó que no hay que olvidar que "seguimos en pandemia" y hay que mantenerse atentos a las disposiciones de los subcomités regionales de salud; pues aseguró que el avance en el sector turístico ha sido de forma responsable, manteniendo un equilibrio entre la salud y la economía.

"Los eventos que hay en este verano continúan, no se van a suspender, no se van a posponer, lo que sí es que tenemos es, seguir cuidando, seguir protocolos sanitarios y estar pendientes a los sub comités regionales por si emiten alguna disposición", indicó la secretaria de turismo y desarrollo de pueblos mágicos.

También estableció que, mientras la ocupación hospitalaria se mantenga, van a continuar llevando a cabo eventos, el sector turístico va a continuar avanzando, manteniendo el equilibrio entre la salud y la economía; lo cual será cuidándose a quienes forman parte de este sector y a quienes visitan Coahuila.

Lucia Azucena Ramos refirió que durante los 35 días que conforman el periodo de vacaciones de verano, contemplan recibir a 600 mil personas; por lo que se estima una derrama económica de 700 millones de pesos.