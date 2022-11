Recuerdos del Ayer

En el Mundial de Qatar 2022 que acaba de iniciar, dos integrantes de nuestra Selección Nacional ingresaron al selecto Club de Jugadores que han participado en Cinco Copas del Mundo de manera consecutiva. Récord que para orgullo de los mexicanos, el primero en implantarlo fue el legendario guardameta Antonio "La Tota'' Carbajal, quien asistió de manera puntual a las entonces llamadas Copas Jules Rimet de Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Debo hacer mención que Antonio Carbajal estuvo presente en el Mundial de México 70 como entrenador de porteros de la Selección Nacional, dirigida por Raúl "El Güero'' Cárdenas, su ex compañero en los Mundiales de Suiza 1954, Suecia 1958 y Chile 1962.

El récord implantado por el legendario portero mexicano permaneció vigente durante varias décadas hasta el Mundial de Francia 1998, cuando el centro campista alemán Lothar Matthaus lo iguala. Posteriormente, en el Mundial de Brasil 2014, el arquero italiano Gianluigi Buffon acumuló su quinto Mundial. La eliminación de Italia a Rusia 2018 impidió a Buffon asistir a su sexta Copa del Mundo e implantar un nuevo récord.

Hoy en día, Gianluigi Buffon se mantiene activo, pero desde noviembre de 2017 decidió retirarse de su Selección al ser eliminada por Suecia en el partido de Repesca para el Mundial de Rusia 2018. La llamada Escuadra Azurri no calificó al Mundial de Qatar 2022, siendo el segundo en que es eliminada de manera consecutiva. Buffon asistió a los Mundiales de Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.En el Mundial de Rusia 2016 el zaguero mexicano Rafael Márquez Álvarez ingresó también al Club de los Cinco Copas, siendo el segundo mexicano en lograr esta marca por haber asistido a los Mundiales de Corea Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Previo al Mundial de Estados Unidos 1994, el goleador Hugo Sánchez se mostró inconforme con la Federación Mexicana de Futbol por el caso de los "Cachuriles'' que le impidió a México asistir al Mundial de Italia 1990, pues de no ser por eso, pudo haber jugado en Cinco Copas del Mundo, sin embargo, no reconoció que por la mala actuación de la Selección Nacional que asistió al Premundial de Honduras 1981 y de la cual formó parte México, no asistió al Mundial de España 1982.

Hasta ayer martes 22 de noviembre nada más habían asistido cuatro jugadores a Cinco Mundiales: Antonio Carbajal, Lothar Matthaus, Gianluigi Buffon y Rafael Márquez, pero se agregaron a la lista dos más, el argentino Leonel Messi al jugar contra Arabia Saudita y el guardameta mexicano Guillermo Ochoa, quien tuvo una destacada actuación frente a Polonia.

Aumentó a seis, el número de socios del Club de 5 Copas y está pendiente para hoy miércoles la presentación del portugués Cristiano Ronaldo mañana jueves en el partido entre Portugal y Ghana; así como la aparición del mexicano Andrés Guardado y serán ocho en total los integrantes del selecto club. Para orgullo del futbol mexicano cuatro de ellos son mexicanos: Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado.En cuanto Cristiano Ronaldo anoté su primer gol en el Mundial de Qatar 2022, se convertiría en el primer futbolista en la historia de los Mundiales en anotar en cinco Copas del Mundo diferentes. Hoy en día comparte el honor de haber anotado en cuatro Mundiales diferentes, al igual que el astro brasileño Pelé, los alemanes Uwe Seeler y Miroslave Klose.

CR7 tiene también en la mira la marca de su compatriota Eusebio de haber anotado nueve tantos, Cristiano Ronaldo tiene actualmente dos menos. Por su parte, el argentino Leonel Messi, si llegara a jugar siete partidos en Qatar 2022, lo cual obliga llegar a Semifinales y disputar el juego siguiente, ya sea la final o el juego por el Tercer Lugar, podría empatar el récord del teutón Lothar Matthaus como el jugador con más partidos jugados en Mundiales, con 26.

No debe sorprendernos la victoria de Arabia Saudita, pues desde su primera participación en un Mundial, el de Estados Unidos 1994, dejó una buena impresión, pese que a última hora renunció a su cargo de entrenador el holandés Leo Beenhakker, quien los había clasificado por primera vez a esta justa deportiva. Se cuenta que el ex entrenador de los equipos mexicanos América y Chivas en los años noventa debió renunciar por cuestiones de honor al enterarse en el sorteo que iba a enfrentar a su país de origen, ya que en ese país existe un código de honor que prevalece aún.

Al relevo llegaron los argentinos Jorge Raúl "El Indio'' Solari y su hermano Eduardo, el primero de ellos militó en el desaparecido equipo Torreón en la temporada 1971-1972 y vino a dirigir al América en el Torneo Invierno 1997; su hermano Eduardo, en nuestro país dirigió a los equipos Toluca, Monterrey, Morelia, Celaya y Atlas.

Debut esperanzador.

El empate a cero goles obtenido ayer por México ante Polonia fue merecido y alentador para sus aspiraciones a clasificar a la siguiente ronda, tomando, en cuenta los resultados obtenidos en los últimos juegos de preparación. Aunque el gran invitado no estuvo presente, nuestra Selección Nacional tuvo un buen desempeño. Guillermo Ochoa cumplió su sueño de asistir a su quinto Mundial e igualar el récord de sus compatriotas Antonio Carbajal y Rafael Márquez. De paso se vistió de héroe al atajar un penalti al astro polaco Robert Lewandowski, jugada clave en el resultado.

Memo Ochoa ayer se convirtió en el segundo guardameta mexicano en atajar un penal en una Copa del Mundo, el primero fue Óscar Bonfiglio en el Mundial de Uruguay 1930, hace 92 años, contra Argentina a Fernando Pasternoster en la derrota mexicana de seis a tres.

La afición lagunera está de fiesta con el debut de Jorge Sánchez y Uriel Antuna en el Mundial, siendo ya cinco los mundialistas laguneros, anteriormente asistieron Hugo Rodríguez, Félix Cruz y Oribe Peralta.

