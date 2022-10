Recuerdos del Ayer: Merecido homenaje

Por su brillante trayectoria el luchador lagunero Cavernario Galindo Junior fue objeto de un reconocimiento el pasado 29 de septiembre por parte del Instituto Municipal del Deporte que dirige el Lic. Héctor Gaytán McGregor, quien se ha dado a la tarea de reconocer a los deportistas destacados. La entrega del reconocimiento al homenajeado tuvo lugar en la Plaza Mayor, previo a la magna función de Lucha Libre Torreón 115 Aniversario.Detrás del apodo Cavernario Galindo Junior existe una gran historia, la cual inicia en la ciudad de Torreón con el nacimiento de Gerardo Marentes Durán el cuatro de noviembre de 1954 en el barrio de la Calle Nueve (Juan E. García), quien desde pequeño era introducido en una bolsa de papel grueso utilizada para el mandado, pues estaba prohibida la entrada a menores.

Su abuela materna doña Juana María Durán era gran aficionada a la lucha libre y como paseo dominical lo llevaba desde pequeño a diferentes arenas para presenciar las funciones en las que participaban sus tíos Jacobo y José, apodados los "Gorilas Macías''.

A la edad de cinco años asistía cada domingo, como si fuera un paseo familiar obligado, a la arena de lucha libre ubicada en avenida Abasolo y calle siete en compañía de doña Juana María, en ese lugar se presentaban "El Pokarito'', "El Maciste'', Joe Marín, Polo Torres y Edy Martínez.

"Me llevaban también a las funciones de lucha libre de la Plaza de Toros Torreón, en las cuales participaba mi hermana Martha Marentes, "La Troyana''. En esa época me inicié en el boxeo junto con Sigfrido Rodríguez (+) con un entrenador apodado "El Pajarero'' en un gimnasio que había en la esquina de avenida Escobedo y Calle 12, ahí empecé a entrenar, después en el Bosque Venustiano Carranza. Tenía 12 años, cambié de mánager y me fui con don José Luévanos a su gimnasio del Cerro de la Cruz'', recordó visiblemente emocionado.

En el box estuvo dos o tres años. Jugó también futbol algún tiempo. A los 20 años empezó a entrenar lucha libre con Héctor López en el Cerro de la Cruz durante dos años. Después perteneció al gimnasio de Juan Flores en bulevar Independencia y calle Juan Antonio de la Fuente.

En el camino hacia su debut profesional se fue a entrenar con El Halcón Suriano al Palacio de los Deportes del gran maestro cubano Giraldo del Hierro. "Mi debut fue por casualidad, resulta que me vendieron un equipo de luchador y solicité al promotor Gonzalo Gómez me incluyera en uno de sus programas'', comentó.

Tenía 24 años de edad cuando debutó en 1978 como luchador técnico y enmascarado con el apodo de El Latino en pareja con Estrella Azul para enfrentar a Mano Blanca y a El Canalla en el Auditorio Municipal Torreón. El sobrenombre de El Latino lo conservó durante 11 años, aunque en una ocasión por la ausencia de un luchador utilizó el de Gitano para suplirlo y formar tercia con Sangre Chicana y Jhony Vanesa para enfrentar a Blue King, los Villanos III y IV, en ese combate cambió del bando técnico al rudo. Otro apodo que utilizó también de manera temporal fue El Gran Kosaco.

Después de ese cambio sostuvo gran pique con Águila Azul de tres combates, en el último perdió la máscara. Una vez desenmascarado siguió luchando como El Latino y disputó contra Centella Azul el Campeonato Welter del Norte. Lo ganó a seis meses de haber debutado, ese fue su primer título y le dio la oportunidad de presentarse en Mazatlán, formando dupla con Mano Negra para enfrentar y derrotar a Ángel Blanco y al Negro Casas."Esa victoria fue muy importante para mí, pues me abrió las puertas para que ese año fuera contratado por el empresario regiomontano René "Copetes'' Guajardo, con el cual trabajé durante seis meses en la Arena Coliseo de Monterrey. En seguida pasé a la empresa de la Sra. Lila Cavazos, en la cual estuve cuatro años. En ese lapso logré alternar con gladiadores de clase y jerarquía como Sangre Chicana, Rubén Juárez, Aníbal "La Saeta Azul'', Fishman, Los Villanos I, III y IV, Pirata Morgan, Gran Hamada y el inolvidable Grand Markus'', apuntó.

En esa etapa de su carrera luchaba a diario en diferentes ciudades. En seguida pasó a la empresa Monumental Monterrey de Carlos Elizondo, quien le pagó el doble. A su regresó a Torreón se incorporó a la empresa de José Félix "El Flaco'' Casas, quien organizó funciones de lucha libre a fines de los ochenta y principios de los noventa en la Plaza de Toros Torreón.

Al retiro del legendario Rodolfo Galindo Ramírez, mundialmente conocido como El Cavernario Galindo, nuestro personaje de hoy, Gerardo Hidrogo Durán tomó la estafeta y se convirtió en El Cavernario Galindo Junior para rendirle un homenaje a uno de los grandes ídolos del pancracio mexicano."Él me seleccionó para que le diera continuidad a su apodo. Fue en la Monumental Plaza de Toros de Monterrey donde hice pareja con El Cavernario Galindo para enfrentar a la dupla de Valente Fernández y Mano Negra en 1995'', recordó.

Con su nuevo apodo escribe la segunda parte de su historia, en la que hubo gran rivalidad entre luchadores de Ciudad Juárez y Torreón, conocida como "Nortemanía'', en un combate entre Maravilloso, Takeda, Rocky Star y Cinta de Oro contra Espanto IV, Espanto V, Mestizo y Cavernario Galindo Junior, celebrado el domingo 8 de junio de 1997 en el Gimnasio Municipal Josué "Neri'' Santos.

Su último combate fue el 30 de abril de 2007 en mano a mano contra El Stuka en el Gimnasio El Ranchero de Gómez Palacio, Durango. Tres días después sufrió un infarto mientras entrenaba en un gimnasio local, que lo obligó a retirarse de la Lucha Libre después de 29 años de actividad."El reconocimiento recibido representa algo muy especial para mí, pues la gente me recuerda, por lo cual me siento agradecido con Dios'', concluyó. ¡Hasta el próximo miércoles!