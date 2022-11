Recuerdos del Ayer: Laguneros Mundialistas

En amena plática con Julián Parra Ibarra, periodista deportivo de gran trayectoria y hoy en día analista político y director de conocida revista, recordó con conocimiento de causa que con el debut mundialista de Jorge Sánchez y Uriel Antuna en el recién iniciado Mundial de Qatar 2022 ya son cinco los futbolistas nacidos en La Laguna que participan en esta justa mundialista.

Julián recordó que el primero fue Hugo René Rodríguez Corona, surgido de las Reservas del desaparecido equipo Laguna, quien fue convocado por el entonces técnico nacional José Antonio Roca al Mundial de Argentina 1978. El segundo fue Félix Cruz Barbosa de la colonia San Joaquín, quien tiene el récord de haber jugado completos los cinco juegos que sostuvo nuestra Selección Nacional en el Mundial de México 86, marca que no ha sido superada.

En seguida recordó de manera especial el partido de México contra Alemania celebrado en el Estadio de San Nicolás de los Garza, "el cual tuve la fortuna de cubrir para un diario local, así como otros encuentros del Mundial de México 86. Quedé ubicado de manera directa a la portería donde se ejecutaron los penales de ese encuentro, en el cual fue eliminado México'', dijo textualmente.

El tercer lagunero en asistir a un Mundial fue Oribe Peralta Morones, nativo de La Partida, Coahuila, quien después de haber obtenido Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 debuta en el Mundial de Brasil 2014 con una magnífica actuación, siendo el primer lagunero en anotar gol en una Copa del Mundo. Cuatro años después fue convocado de nueva cuenta a Rusia 2018, convirtiéndose en el primer lagunero en asistir a dos Mundiales en forma consecutiva.

Julián Parra Ibarra se siente orgulloso de los laguneros Jorge Sánchez y Uriel Antuna por su debut y participación en el Mundial de Qatar 2022. Jorge jugó el partido completo contra Polonia y "El Brujo'' Antuna ha entrado de cambio en los dos encuentros sostenidos por el Tricolor hasta hoy, siendo la primera ocasión en que dos laguneros lo hagan al mismo tiempo.

"Es una gran satisfacción ver que jugadores laguneros por méritos propios debuten y participen en un Mundial de futbol. Es extraordinario ver que cada vez reciben más oportunidades los futbolistas nacidos en esta Comarca, lo cual habla del trabajo que se realiza en la formación y detección de talentos regionales'', manifestó.

Agregó que sintió un gran orgullo ver por primera vez en el terreno de juego a dos laguneros representando a México, esto sin duda alguna le da prestigio a La Laguna a nivel Mundial. Su debut fue algo sin precedente en la historia de nuestro futbol regional.

No podía faltar en la entrevista el tema de haber concedido a Qatar la sede del Mundial 2022, siendo un país lejano y ajeno al futbol, tomando en cuenta que su deporte nacional es el críquet. Al respecto dijo: "En estos días se ha abierto una investigación a FIFA por haber otorgado la sede a Qatar. No fue por méritos deportivos, se presume que hubo arreglos para obtenerla, pues inicialmente le correspondía a Estados Unidos''.

Señaló que en el caso de Qatar no hubo un proceso previo de promoción del futbol a nivel profesional como sucedió en Estados Unidos con miras a su Mundial de 1994, el cual inició desde los años setentas con la contratación de figuras internacionales para lograr su objetivo, entre ellos Pelé, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Johan Neeskens, Carlos Alberto, Bobbie More, George Chinaglia y Charlie Aitken, destacando el equipo Cosmos de Nueva York.

"En seguida empezaron a naturalizar jugadores extranjeros que contribuyeron a aumentar el nivel del futbol norteamericano en un proceso de determinado tiempo, que les dio resultados para integrar finalmente una Selección con jugadores norteamericanos que los representó dignamente en el Mundial de 1994. En el caso de Qatar su representativo está conformado en su mayoría por jugadores extranjeros y tal parece que va a pasar a la historia como el país sede que no gane un partido'', adelantó.

El entrevistado considera que Qatar será uno de los Mundiales con menor brillo, pues no ha logrado despertar la euforia indescriptible que caracteriza a un Mundial. En este momento, definitivamente, no me parece que tenga el atractivo de siempre. A lo mejor en el renglón de la mercadotecnia y la economía resulté un éxito, pero en lo deportivo no.

En el aspecto de la mercadotecnia señaló el manejo de las transmisiones de los partidos por parte de FIFA, organismo que controla estos derechos. Hoy no podemos ver como en Mundiales anteriores partidos durante todo el día en televisión abierta. Era un mes completo de futbol. Hoy andamos adivinando la hora y canal de transmisión de juegos.

"En el Mundial de Italia 1990 trabajaba en un diario local y me prestaban la Sala de Juntas con dos televisiones para redactar notas, pues se transmitían dos partidos al mismo tiempo en diferentes canales. Hoy en día el Mundial pueden verlo quienes tienen dinero para pagarlo'', apuntó.

Como vulgarmente se dice, FIFA "no la brinca sin huarache'', simplemente por el concepto de publicidad estática y transmisión de partidos garantizan sus utilidades. Aprovechan que son propietarios de esos derechos a favor de sus intereses, aunque el país sede termine en quiebra, como sucedió en Brasil 2014.

Adelantó que en el caso de Qatar no habrá ningún beneficio económico para ese país, pero soportará la quiebra por su poderío económico, obviamente habrá perdidas millonarias. La distancia no es algo que impida a los mexicanos asistir al Mundial 2022. Lo que llama la atención es que aunque vivimos en la era de las grandes comunicaciones es cuando menos juegos se pueden ver por televisión abierta.

La entrevista con Julián Parra Ibarra transcurrió en un ambiente de camaradería, recuerdos y anécdotas, confirmando lo dicho por Alfonso X, "El Rey Sabio'': "Vieja leña que quemar. Viejo vino que beber. Viejo libro que leer y Viejo amigo para hablar''. ¡Hasta el próximo miércoles!