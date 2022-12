¡Récord de taquilla! En tan solo 14 días secuela de Avatar alcanza los mil millones de dólares

La nueva entrega de la saga Avatar de James Cameron, conocida como Avatar: The Way of Water, ha superado la marca de los mil millones de dólares en la taquilla mundial en solamente 14 días, según indica The Hollywood Reporter.

Según señala el medio especializado en entretenimiento, este hito lo alcanzó el martes 27.

De acuerdo a la información, la secuela de gran presupuesto es la sexta película en lograr conseguir esa cantidad en taquilla en sus dos primeras semanas de estreno, además es la primera en hacerlo desde Spider-Man: No Way Home, en diciembre de 2021.

The Hollywood Reporter señala que The Way of Water ganó $23.8 millones de dólares en America del Norte y $50.8 millones de d+dólares en el extranjero, terminando el día con un total nacional de $317.1 millones de dólares y $712.7 millones en el extranjero, sumando en total $1,029 millones, según información proporcionada por Disney. En tanto, el mercado extranjero está dominado por China, país que aportó $108 millones a la taquilla.

Cabe señalar que la gran inversión que supone Avatar para el estudio requiere de una gran recaudación para ser considerada un éxito. Según lo indicó James Cameron, Avatar: Way of Water requiere recaudar 2 mil millones de dólares para tener éxito.

La fuente señala que la secuela costó aproximadamente entre $350 y $400 millones en producción, sin contar los gastos de comercialización.

Hay que señalar que fue hace 13 años que se estrenó la primera entrega de Avatar, cinta que sigue siendo la más taquillera de todos los tiempos, con $2900 millones de dólares.