Reconocimiento del Foro de Abogados Sampetrinos A.C.

Evento realizado el día 20 de agosto del presente año en la Biblioteca de la Preparatoria Agua Nueva de la ciudad de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

Se llevó a cabo un homenaje a los Licenciados: José Francisco Gómez Flores y Ana María Gómez Garza por parte del Foro de Abogados Sampetrinos A.C., del personal del Registro Público de la Propiedad, del Grupo Simsa, de la Notaria Pública Número Dos y de los amigos Los Generales de San Pedro Coahuila, asi como por parte de la familia respresentada por la profesora: Hortencia Flores, quién expresó que el título de abogado no se sostiene con un clavo en la pared, si no con el trabajo constante, ética irreductible y pasión por la justicia. Habiendo asistido el Magistrado Presidente de la Sala Regional, el Lic. Carlos de Lara Mcgrath, el Presidente Municipal de San Pedro de las Colonias, Coahuila, el C.P. David Ruiz Mejía, la Presidente del Foro de Abogados San Petrino, la Lic. María Fernanda Ávila Gónzález, la Magistrada Presidenta de la Sala Civil y familiar con residencia en Saltillo, la Lic. María Eugenia Galindo gran amiga de la infancia de los hijos de los Licenciados Gómez, el Magistrado de la Sala Regional, el Lic. Ulises Guadalupe Hernández Torres, el Magistrado de la Sala Regional, el Lic. Vladimir Kaizeros Barranco, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, el Lic. José Alfredo Palacios Campos y posteriormente se llevó a cabo una fiesta en su casa particular ofrecida por la familia Gómez Gómez.

Además el Lic. Gómez es reconocido a nivel Municipal, Estatal y Federal como un luchador social, quién al regresar con su familia a San Pedro a trabajar, encontró a las familias: San Pedro y Barrios, quienes vivían en total hacinamiento, por lo que luchó y forjó siempre las principales colonias de San Pedro conviniendo con los propietarios para la compra de terrenos y construcción de casas, logrando la pavimentación, luz, agua y escrituración. Se le reconoce el logro de la escrituración de terrenos que en ese entonces no contaban con propietarios, realizó los juicios respectivos a favor de las personas mas desprotegidas en el Municipio.

Se destacó siempre por ser un excelente abogado no solo en el municipio de San Pedro si no en Coahuila y en varios Estados de la República.