Reconocida actriz de Rebelde es acusada de fraude

Rebelde fue sin duda una de las producciones más exitosas que la cadena de Televisa lanzó a principios de los años 2000, y es que a pesar de que fue un remake de la serie argentina Rebelde Way, la telenovela de Pedro Damían fue todo un hito en la cultura pop.

De ahí, se desprendieron grandes actores y cantantes, estrellas que siguen construyendo una amplia carrera dentro del mundo de la farándula.

Sin embargo, el destino no lo pintó así para todos, ya que recientemente una de sus actrices más conocidas se vio envuelta en un problema legal, esto después de que fuera acusada por presunto fraude.

Se trata de María Fernanda Malo, quien interpretó a ‘Sol de la Riva’, la eterna enemiga de ‘Mia Colucci’, personaje interpretado por Anahí.

De acuerdo con la periodista Inés Moreno, Fernanda fue acusada de ofrecer cursos de actuación y de no llevarlas a cabo, a pesar de que ya se le había pagado.

“Resulta que hay una chica que estuvo en la telenovela de Rebelde, quien, gracias a esta producción, se dio a conocer, sin embargo, también ha estado utilizando su nombre para promover cursos de actuación. Es Fernanda Malo y a través de su cuenta de Instagram promovió un curso de actuación”.

Tras esto, la reportera reveló que sabía de “muy buena fuente” el costo de estos cursos, los cuales estaban arriba de los mil pesos.

“Una muy buena fuente mía me dice que está cometiendo supuestos fraudes, que porque para empezar pidió un cierto precio para el curso, me parece que al rededor de cuatro mil pesos”.

Posteriormente, Inés rescató el testimonio de una presunta víctima, la cual prefirió mantenerse en el anonimato.

“Cuando una jovencita quiso meterse y pidió un mejor precio, le hizo un descuento de dos mil 500, y esta chica le deposito el dinero”, comenzó

María Fernanda le habría dado excusas para no darle el servicio, e incluso le había mencionado que ya estaba lleno, pero podía apartar su lugar. Al saber que no había nada concreto, la chica decidió pedirle un reembolso a la actriz, dinero que aún no llega.

“Le dicen que su dinero se lo van a reembolsar, después dejó de contestar, no le pagó absolutamente nada y pues no puede ser porque aparentemente esta chica está utilizando el nombre de Rebelde para engañar a quien sabe cuántas chavas”.

Para finalizar, Inés Moreno mencionó que la presunta víctima se ha querido mantener en el anonimato debido a que tiene miedo de que sea expulsada en un club de fans en el que está.

“La chica tiene miedo de denunciar esto, porque pertenece a un grupo de fans y no quiere quedar mal o dejar de pertenecer a este medio. Entonces estamos tratando de convencerla a ella para recabar pruebas y denunciar como Dios manda”,