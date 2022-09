Reconocen problemas financieros en Simas Matamoros

El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Matamoros, Servando Zárate Muñoz, reconoció que se tienen problemas financieros, aunque desde hace varios meses se registra un incremento en los ingresos, no completan para cubrir todos los gastos.

Detalló que la recuperación en el pago del servicio oscila en 1 millón 700 mil pesos y la facturación mensual con Comisión Federal de Electricidad (CFE) es de 1 millón 800 mil pesos, por lo que el funcionario indicó que no le alcanza para pagar.

El funcionario indicó que son alrededor de 23 mil usuarios los que se tienen en el padrón y cuando inició la administración la recaudación era de poco más del 20 por ciento y en lo que va del año ha aumentado alrededor del 10 por ciento, pero resaltó que los ingresos no alcanzan para cubrir todos los compromisos financieros que se tienen.

“En la próxima reunión del consejo que tendrá verificativo, en septiembre me pidieron una relación del comparativo de recaudación del 2021 al 2022, pero nosotros teníamos un promedio de captación de aproximadamente 20 por ciento y si hemos tenido un aumento de más o menos el 10 por ciento, pero no nos alcanza para cubrir las necesidades que tenemos y si es cierto que la recaudación es el talón de Aquiles de todos los sistemas operadores”.

Zárate Muñoz expresó que, se prioriza el pago de impuestos y demás aportaciones institucionales como: el Seguro Social, Infonavit, Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Recordó que la deuda heredada con CFE es de alrededor de 50 millones de pesos, pero reiteró que no alcanza para cubrir ni la facturación mensual.

“En la recaudación en promedio 1 millón 700 mil y no alcanza para todas las necesidades que se tiene, incluso no me alcanza a pagarle a hacer CFE y todavía se le debe mucho, pues yo prefiero pagar mi impuesto, mi Infonavit, el Seguro Social, la deuda es de 50 millones de pesos y la facturación mensual es de 1 millón 800 mil”.