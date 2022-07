Rechazan aumento de accidentes por cambio de velocidad en periférico de Torreón

"Es una percepción falsa", afirmó la jefa del Tribunal de Justicia Municipal de Torreón, Martha Rodríguez, sobre las versiones que apuntan que ha ocurrido un aumento de accidentes en el periférico y carretera a San Pedro, esto luego de que se informara a la opinión pública sobre el aumento en los límites de velocidad en ambas rúas, desde los 60 hasta los 80 kilómetros por hora.

Fue durante esta semana que la funcionaria municipal se pronunció respecto a la dinámica de accidentes viales que se ha tenido en las últimas semanas dentro de Torreón, señaló que pese a la percepción de que el exceso de velocidad es la principal causa de accidentes viales, son otros factores como la "falta de precaución" o el uso del teléfono celular, los que encabezan los principales listados de causales de percances vehiculares, especialmente en la zona del periférico de la ciudad.

"Acuérdense que el tema de accidentes viales es algo que ya está muy naturalizado, no es un tema específicamente porque hayan cambiado o no un tema de velocidad, a final de cuentas la falta de precaución siempre es el principal motivo, el uso del celular y el no guardar distancia entre un carro y otro es lo que provoca los accidentes diarios en Torreón".

¿¿No les han subido los accidentes ahora con el aumento del límite a 80 kilómetros en periférico y Torreón-San Pedro?

"No, no, esa es una percepción que mostraron y que ligaron ahí, falsa, no es por un tema de velocidad porque a final de cuentas, si lo hablamos de manera clara, el tema de los 60 kilómetros que se manejaba antes, pues no lo respetaban, entonces no es un tema de velocidad, es un tema ya naturalizado específicamente en el área del bulevar Ejército Mexicano (periférico) que los accidentes diarios ahí son comunes, precisamente por un tema de falta de precaución".

Respecto a la posible reducción de accidentes que sí pudo ocurrir en los casos de conductores ebrios, esto debido a la ampliación del Operativo Alcoholímetro desde el jueves y hasta el domingo, la jefe de los Tribunales confirmó que ha bajado la incidencia de choferes alcoholizados, sin embargo admitió que se debe de mantener el trabajo permanente de parte de la Dirección de Movilidad Urbana, de forma que se eviten repuntes en los próximos meses.

"Sí se ha bajado realmente el tema de la conducción de alcoholimetría, de choferes alcoholizados, sí ha tenido una reducción, sin embargo hay que seguir trabajando con eso, yo creo que se ha hecho muy buen trabajo por parte de Vialidad en ese aspecto, de seguir apelando a la conciencia ciudadana y de entender que bueno, no nos lleva a nada bueno subirte a un coche alcoholizado, al contrario puede ser un tema de un accidente fatal, como ya lo hemos visto".

