RECETAS PARA LA VIDA

50 RAZONES PARA AGRADECER

El poder sentir gratitud y poderlo expresar da acceso a los niveles más profundos del bienestar y la felicidad personal.

La gratitud no solo se expresa cuando uno recibe un regalo, un acceso de trabajo o cuando uno gana algún premio. La gratitud es una forma de ver la vida, una manera de sentir y un modo de actuar.

De hecho la gratitud no se asocia con las cosas materiales ya que este es un sentimiento profundo que su esencia se encuentra en todo lo que no se ve, ni se puede tocar. La gratitud es un sentimiento, un valor y una sensación que otorga humildad, plenitud y satisfacción.

La persona que conoce y recibe lo que tiene o lo que le falta y lo hace con gratitud en su mayoría se puede considerar persona plena, feliz y un ser que sabe apreciar las cosas que son invisibles para los ojos y muy claras para el corazón.

Para ser agradecido basta con poder reconocer que todo lo que se tiene es suficiente para encontrar una razón para sentir gratitud.

También es importante reconocer que todo lo que puede llegar o no ha llegado aún, no tiene que ver sólo con el hecho que uno es merecedor, no de justicia divina. Lo que se tiene es un regalo que se le ha otorgado y hay que aprender a apreciarlo.

Reflexión de vida: ¿Cuántas veces hay personas que tienen mucho más de lo que se merecen y cuántos... podrían tener mucho más de lo que tienen?

No se trata de ser juez o de determinar quién tiene que porque lo tiene, más bien hay que aprender a ver la vida con un corazón agradecido para que la abundancia sea mayor y la sencillez del alma continúe generando felicidad, armonía y mayor gratitud.

Para encontrar razones para ser feliz uno ocupa tener una visión clara, debe de dejar hacer comparaciones personales y sobre todo debe de creer que lo que tiene es valioso.

50 RAZONES PARA PODER AGRADECER HOY:

1. Gracias por poder vivir, poder despertar y reconocer que hoy es un nuevo día.

2. Gracias por tener todos o algunos de mis 5 sentidos: visión, poder escuchar, hablar, tener olfato y poder sentir...

3. Agradezco la oportunidad de tener una familia, sin importar que tan cercana o funcional sea, soy parte de un grupo de personas.

4. Gracias a mis padres que me dieron vida y me ayudaron a ser la persona que soy.

5. Gracias por mis muchas o pocas amistades y por aquellas personas con las que me acompañan en el camino de mi vida.

6. Gracias por el techo que tengo, un lugar donde me puedo refugiar o simplemente poder descansar... No es el tamaño ni la localización es el lugar donde siempre puedo llegar.

7. Agradezco el poder sonreír a quien se vea apurado o afligido.

8. Gracias por la ropa que tengo que me sirve para cubrir mi cuerpo del frío, del sol y de los demás.

9. Agradezco la oportunidad de poder tener un sueño y una esperanza para que pueda continuar sabiendo que mañana será un mejor día.

10. Gratitud muy especial por tener mi trabajo y un oficio con el que puedo aportar algo al universo.

11. Doy las gracias por los momentos difíciles que me han hecho crecer, superarme y levantarme cuando la sacudida ha sido más fuerte de lo que creía poder resistir.

12. Agradezco tener la libertad para elegir aunque no siempre mis elecciones han sido las más adecuadas.

13. Gracias por siempre ayudarme a encontrar una forma para solucionar mis problemas y salvar mis circunstancias.

14. Gracias por cuidar de la gente que quiero.

15. Gratitud por todas las ocasiones que pude sanar cuando me enfermé.

16. Agradezco a las personas creativas que comparten su música y escriben canciones que alegran mi alma.

17. Muchas gracias por las lecciones de vida, las frases que me motivan y las palabras positivas que me hacen sentir mejor.

18. Gracias por salvar a las personas que quiero y han sufrido.

19. Gracias por brindarme herramientas emocionales y espirituales que me hacen ser mejor.

20. Agradezco el poder comunicarme o tratar de darme a entender con otras personas, aunque no siempre lo pueda hacer con la claridad y la precisión que me gustaría.

21. Agradezco ver el sol y sentir su calor, ver atardeceres y colores brillantes en el cielo

22. Doy las gracias por la lluvia que cae y limpia el aire, por el agua que da a los árboles y por las flores que se nutren de esa agua natural.

23. Gracias por las noches llenas de estrellas y lunas brillantes.

24. Agradezco porque cada día es una oportunidad para aprender, renovarme y ser mejor que ayer.

25. Agradezco las muchas ocasiones que la vida me ha sorprendido y me ha dado más de lo que yo esperaba.

26. Gracias por los viajes que he podido realizar.

27. Gracias por los recuerdos de mi infancia y por los momentos simples que me llegaron sin que yo los buscará.

28. Gracias de todo corazón por tener personas tan generosas y especiales en mi vida. Personas que me han apoyado y han estado conmigo en los momentos más difíciles.

29. Gracias a todas esas personas que aparentemente me hicieron "mal". Porque me ayudaron a ganar confianza en mí y el coraje que necesitaba para seguir adelante.

30. Gracias a las personas que me valoran, me cuidan y reconocen mi esfuerzo.

31. Gracias por mi trabajo y por tantas veces que he podido desarrollar mis habilidades para ser útil a otros.

32. Gracias por poder ser una fuente de inspiración o fortaleza para las personas que se me acercan.

33. Doy gracias por mis piernas que me permiten caminar y disfrutar de mi caminata día tras día.

34. Gracias a las noches felices que he tenido.

35. Agradezco la fortaleza que me surge cuando creo que no tengo salida.

36. Agradezco a todas las personas que se dedican a buscar curaciones, remedios y medicamentos para que todos tengamos una mejor calidad de vida.

37. Gracias por haberme hecho una persona sensible.

38. Agradezco las casualidades y las coincidencias que me han sacado de mi camino y me han presentado buenas oportunidades.

39. Doy las gracias por encontrar el sentido común cuando no hay otro sentido que poder encontrar.

40. Gracias por el sentido del humor de las personas simpáticas que siempre ponen un toque ligero y alegre aun cuando las situaciones son difíciles.

41. Gracias por la fe que tengo y por el amor que le tengo a la vida.

42. Agradezco la comida deliciosa que he probado y los bocados de pan cuando he tenido mucha hambre.

43. Gracias por las caminatas y las excursiones que he hecho que me han enseñado lo bello que es el mundo.

44. Gracias a los maestros que me han enseñado y a las personas que me han motivado a ser mejor.

45. Gracias por todas las celebraciones y fiestas que he vivido.

46. Una gratitud muy especial por el deseo que tengo de vivir.

47. Gracias a reconocer que se quiere, puedo llorar, reír y puedo expresar mis sentimientos.

48. Gracias por los legados familiares que me dan un pasado sólido.

49. Agradezco a la vida porque siempre sigue no espera y no hace excepciones.

50. Agradezco mi relación con dios y le doy las gracias por quien soy.