RECETAS PARA LA VIDA

¿POR QUÉ ES TAN COMPLICADA LA RELACIÓN CON "LA SUEGRA"?

¿Será que la suegra se puede considerar la otra mujer con la cual hay que competir por el amor y la atención de tu pareja?

Si algunas relaciones son complicadas, probablemente la relación Suegra-Nuera debe ser una de las más difíciles de entender y poder sobrellevar. Esta relación es el ejemplo perfecto de la dualidad y mezcla de sentimientos ya que tiene tonos agridulces fríos y cálidos. Amor, rivalidad, respeto, etc.

Los conflictos suelen surgir cuando ambas partes sienten que hay una invasión de territorio y la angustia que se siente por tener la necesidad de quedar bien con las dos.

Por lo tanto, esta relación es extremadamente sensible y delicada.

Desde el punto de vista de la madre: se teme perder la relación que se ha nutrido por años con su hijo y por el otro lado, no se quiere, ni se debe entrometer en un nuevo hogar donde el matrimonio se está consolidando, porque finalmente como madre se tiene el deseo de que el hijo sea feliz.

La perspectiva de la nuera tiene un tono distinto, ya que de alguna forma es algo incomodo competir por el amor que su pareja le tiene a su madre. Es difícil romper los lazos de lealtad, tradiciones, valores y la historia de toda una vida pareciera como si se tiene que iniciar una lucha de poder en donde la nuera necesita establecer que sus valores y sus costumbres son tan o más valiosas que la historia familiar de la familia de su pareja.

Obvio que no hay suegras y nueras/yernos perfectos pero... por el bienestar de todos es recomendable tener una relación sana, con comunicación clara y límites bien establecidos.

A pesar de que no todas las relaciones de suegra-nuera-yerno son complicadas y muchas no tienen conflictos existen algunos asuntos que inciden en todas las relaciones.

Rivalidad - todos buscan establecer y delimitar su nueva posición dentro de la relación y por más sutil que sea esta lucha hay una necesidad de crear nuevos límites para que todos se puedan respetar.

Expectativas y suposiciones - Cada uno entra en la relación con algunas creencias de cómo debería de ser y actuar cada quien. Cuando estas suposiciones no se cumplen entonces se desencadenan sentimientos negativos, algo incómodos y se crean resentimientos casi involuntarios, y algunas de las decisiones o las acciones se consideran como actos de rebeldía.

Miedo a no ser, no dar lo suficiente o no llegar a ser aceptada y querida. Hay una comparación continua de las costumbres y las creencias. Así como el miedo a ser juzgado y criticado ya que los estándares de los demás son diferentes.

Falta de respeto, reconocimiento y aceptación mutua. Por no tener la confianza necesaria o por cuidarse en demasía se puede crear una mala relación basada en malentendidos y distancia que acaba resultando en una guerra en la que no hay bandos ganadores, solo perdedores.

CÓMO SUPERAR EL CONFLICTO DE LA RELACIÓN SUEGRA-NUERA/YERNO.

Reconocer que el llevarse bien es un beneficio para todos. Entre más rápido se cree la sensación que la familia es importante y que es el interés de todos de hacer un esfuerzo para tener una buena vida juntos mejor.

Aceptar la nueva relación de forma genuina. Respetar las decisiones, entender que cada uno tiene el derecho de tener una vida independiente y libre. Dejar de imponer normas o creencias de cada uno.

Ser accesible y aprender a reconocer las diferencias. Así como a los hijos se les acepta aun con sus defectos y sus caracteres difíciles, hay que reconocer y aceptar a los nuevos integrantes. Cada uno tiene su carácter y así es como hay que quererlos y respetarlos para llevar la fiesta en paz, tener una noche feliz y la vida familiar tranquila.

No se trata de buscar culpables y hacer sentir mal. Hay que tener pensamientos positivos, frases de motivación y mensajes con buenos deseos para que la relación fluya y se nutra continuamente.

Aceptar los nuevos roles de cada uno en la nueva formación del matrimonio que se está consolidando.

"Para que esta relación fluya hay que aprender a diferenciar y respetar entre el amor hacia un hijo y el amor hacia una pareja". -Becky Krinsky-