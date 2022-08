RECETAS PARA LA VIDA

¿POR QUÉ NO ME SALEN LAS COSAS? AUN CUANDO HAGO TODO LO QUE PUEDO Y MÁS...

Ser perseverante cuando no se ven resultados claros, pudiera ser una de las virtudes más importantes que cualquier persona pudiera tener al buscar el éxito.

Estudios indican que más del 90 por ciento de vendedores desisten y se desmotivan al recibir 2 o 3 rechazos al intentar hacer una venta. Sin embargo, la mayoría de las ventas se logran después de la quinta llamada. En otros ámbitos autores y creativos tienen que resistir más de 100 rechazos antes de que alguno de sus proyectos pueda florecer. Esto indica que el secreto para triunfar no radica solo en lo original y creativo del proyecto. También es importante aprender a ser paciente, persistente y audaz.

Transforma tu percepción para que el universo te facilite el éxito.

Cuando las cosas no salen como uno espera, es crucial no desanimarse y no perder el estilo personal. El viejo dicho que dice "como te ves te tratan" es tan vital reconocer que tu estilo y tu porte es la presentación directa de tu visión y tu proyecto. La forma como cada uno se define a sí mismo, la manera como uno se siente y lo proyecta determina en gran medida como uno se percibe y por lo tanto cómo es recibido por los demás. Si uno actúa como derrotado, deprimido y descuidado difícilmente superará la adversidad y el desánimo del mundo.

Ver más allá de las expectativas personales y tener una visión panorámica.

Posiblemente uno crea que su proyecto es único, necesario e innovador. Sin dudar de la visión personal, posiblemente uno se haya enamorado tanto de la idea del proyecto que sus expectativas sobrepasan la realidad. Aceptar la realidad, sin modificarla ni adaptarla permite encontrar las fallas y ayuda a encontrar las cuestiones que se pueden mejorar. Cuando las ilusiones se convierten en realidad se pierde la claridad. Tomar distancia y poder ver el proyecto con sangre fría y sin cubrir las debilidades permite corregir los errores y clarifica las ilusiones que estropean la realidad.

Reconocer que a pesar de que existen millones de posibilidades para lograr el objetivo, hay que concretar una idea y hacerla realidad.

Uno puede sentir que hace todo lo necesario para obtener los resultados esperados, por lo mismo está dispuesto a tratar todas y cada una de sus ideas como integrantes de su visión, sin embargo hay que aprender y descartar las buenas ideas, de las ideas locas o de las ideas descabelladas uno tiene que estar enfocado en iniciar y concretar una idea desde el principio al final esperando entender si ese determinado ensayo-error fue válido o requiere cambios.

Ser perseverante más que ser un arte es una ciencia que implica tener una estrategia clara, que contiene el poder tramar, calcular, predecir, comparar y analizar tener fe, y confianza en que uno hace.

No colgar la toalla antes de tiempo, es tan valioso como saber cuando las puertas se cierran y es tiempo de cambiar la dirección.

LA RECETA

PERSEVERANCIA

INGREDIENTES:

Fe - confianza y esperanza para luchar por lo que uno desea

Determinación - persistir con diligencia y compromiso sin desistir ante la adversidad

Creatividad - visión original ver lo que nadie ha visto, buscar nuevas opciones

Paciencia - esperar a que las cosas se den no es dejar de hacer, hay que respetar tiempos

Valentía - encarar los desafíos y los miedos con dignidad e inteligencia

AFIRMACIÓN PERSONAL PARA SER PERSEVERANTE:

Creo en mis sueños y tengo la valentía para luchar por ellos. Nutro mi serenidad para poder luchar con claridad, firmeza e intención para triunfar. Trabajo con gusto. Encuentro el aprendizaje en todo lo que hago aun cuando las cosas son se dan a la primera. Soy capaz de alinear la lógica de mi pensar con el candor de mi pasión y la flexibilidad de mi intuición. Tomo decisiones sensatas y creativas. Visualizo mi proyecto para poderlo hacer realidad.

CÓMO LOGRAR Y NO DESISTIR ANTE LOS SUEÑOS

1. Establecer una rutina con afirmaciones positivas para crear acciones efectivas que nutren la perseverancia y el éxito. Hay que nutrir continuamente a la mente con ideas que fortalezcan la confianza y tener valor para escuchar a las personas que saben para ajustar las expectativas y corregir los errores.

2. Existe abundancia para encontrar los recursos necesarios para hacer los sueños realidad. Posiblemente no siempre se conozcan ni se cuenten con los recursos personales para lograr los proyectos deseados, pero siempre hay alguien que está dispuesto a apoyar, colaborar y hasta dirigir para que las cosas sucedan.

3. La prosperidad y el éxito surgen cuando hay armonía y paz emocional. La mejor estrategia para persistir y crear un ambiente propicio para que las cosas se den se inicia cuando uno limpia su corazón de envidia, celos, resentimientos y competencia que solo envenena el alma y nubla la visión.

El triunfo se logra cuando hay armonía en el alma, persistencia en las acciones y confianza en que uno hace todo lo que puede para lograrlo.