RECETAS PARA LA VIDA

TRES FORMAS INTELIGENTES PARA SUPERAR CUANDO TE HUMILLAN

¿Cómo puedes encontrar tu voz cuando te humillan?

La vergüenza, humillación o el abuso emocional y físico son sentimientos que impactan a las personas que sufren de un ataque o una humillación.

Cuando uno se siente humillado, se siente indefenso y confundido. El cuerpo se tensa y la mente se congela evitando así, que la persona avergonzada pueda responder y defenderse. Por la sensación de desesperación, impotencia y enojo.

No se puede controlar lo que digan o cómo actúen los demás. Tampoco se puede leer la mente de la persona por lo que es imposible predecir lo que van a decir.

1. Es crucial reconocer que el cómo te tratan, no depende de ti, sino de cómo ellos se sienten internamente. No te enganches, establece un cerco que te proteja emocionalmente para que nadie te pueda lastimar.

2. Recuerda que el que humilla se siente de menos o está enojado y está buscando alguien a quien depositar su malestar. Nunca es personal, no es tu reclamo dirigido a ti, solo tu eres un blanco fácil que pueden utilizar. Son ellos que se sienten mal con ellos mismos. Toma distancia.

3. Escucha más y defiéndete menos. Trata de reconocer cuál es el dolor o el reclamo de la persona enojada. Al entender la frustración del otro uno se permite sentir empatía y compasión, ingredientes básicos para poder solucionar muchos problemas.

No afecta que tan importante, exitosa, o imponente sea la persona. Nadie tiene el derecho de lastimar o humillar aun cuando el error lo justifique.

Para que la humillación produzca su efecto tiene que haber dos contrapartes; la persona que humilla-lastima; y la persona que se siente humillada y se siente "como si fuese una víctima."

Ser víctima también es una elección. Ya sea que esa persona permita dejarse pisotear o se enganche con el maltrato, así perpetúa su malestar. O logre salir con dignidad de dicha situación, encontrando una forma de cambiar el tono de la discusión. Ya sea que valide el enojo del otro. Tome responsabilidad por sus errores o pueda ofrecer alternativas concretas para solucionar la discusión.

La posibilidad de haber pasado un mal rato y haber sentido vergüenza o culpa es una situación conocida por la mayoría de las personas. Por lo mismo hay que recordar que nunca se está solo. Este sentimiento es común e incómodo que se puede superar.

Encontrar una persona con quien poder hablar, leer artículos para sanar o simplemente aprender a no reaccionar ni ocupar vengarse o desquitarse con otros, al final del día, hace que uno se sienta en paz con uno mismo y además construya relaciones sanas y tenga una mejor calidad de vida.

Como siempre, la decisión de cómo tomar un comentario y una crítica depende de qué tan seguro y satisfecho se encuentre cada uno con su propio pellejo.

LA RECETA

NO A LA HUMILLACIÓN

INGREDIENTES:

Valor - reconocimiento que la persona enojada se está desquitando, no es personal.

Compasión - escuchar el dolor y la frustración de la persona que humilla.

Inteligencia emocional - habilidad para discernir las emociones propias de las ajenas

Distancia - separación emocional, distancia mental para evitar la posibilidad del maltrato.

Prudencia - no todo lo que sucede se puede controlar, hay que dejar pasar lo que no importa.

AFIRMACIÓN PERSONAL PARA SUFRIR HUMILLACIONES

Soy responsable por mi bienestar. Nadie tiene el derecho de humillarme aún cuando me puedo equivocar. El malestar de otros no me afecta ni me roba mi paz emocional. Los malos momentos pasan, se superan y se transforman en buenos maestros. Soy feliz porque reconozco que yo no soy esa persona que ofende, humilla o avergüenza a los demás. Siento compasión por las personas que sufren y buscan desquitar su malestar. Aprendo a protegerme y pongo límites. Le digo no al maltrato y a la humillación.

CÓMO SUPERAR EL DOLOR DE UNA HUMILLACIÓN

1. Entender lo que somos, lo que queremos y lo que hacemos nos ubica y nos permite valorarnos para evitar que nos puedan lastimar. La claridad emocional y la clarificación de metas permite no tomar los comentarios en forma personal. Así uno se protege y reconoce cuando se equivoca y cuando otros solo quieren desquitar su malestar.

2. El auto control, desvanece los roces emocionales y el maltrato. Hay que aprender a conquistar los impulsos negativos que provocan la necesidad de vengarse o continuar una discusión que no tiene solución. El autocontrol crea satisfacción personal y mejora la autoestima.

3. Busca todo lo bueno que una mala situación te puede dejar. Si te lastiman, te fortalecen, si te critican te hacen importante, si te envidian, te hacen valioso, y si te desean lo peor, te van a ver progresar. Lo importante es no creer todo lo que escuchas.

Aprender como ser mejor ante el maltrato o la humillación es crecer y además fortalece el amor propio.