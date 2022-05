Rebeca Olvera, voz mexicana que conquista Europa

El rostro de Rebeca Olvera se dibuja en la pantalla. Ha enlazado su señal desde un camerino de Salzburgo, en cuna de Mozart, donde del 3 al 6 de junio interpretará el rol de Berta en El Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini. De fondo cuelgan varias prendas de su vestuario. Los ensayos comenzaron hace semanas. Ella se dice preparada para el compromiso.

“Hoy tuvimos el ensayo general a piano. Es la primera vez que estamos ya con los vestuarios, con maquillaje, por eso todavía traía la peluca que me tuvieron que quitar de volada, porque prácticamente ya es como una función en serio, pero con el piano. Eso nos permite, obviamente, llevar un poco nuestro ritmo, porque es la primera vez que tenemos el vestuario, que nos tenemos que probar los zapatos, a ver si no te resbalas, a ver si no pesa mucho la chamarra, qué sé yo”.

Rebeca Olvera también es originaria de Puebla. En esa ciudad se crio y estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación. Durante su estancia en la universidad jamás le pasó por la mente dedicarse a la música. Su vida cambió cuando sus compañeros organizaron una pequeña compañía de aficionados al canto. En ese momento notó que imitaba con facilidad los agudos en la voz femenina de El fantasma de la ópera. Entonces, un compañero le instó a que estudiara ópera, le compartió obras del género. Ella se enamoró, tanto de la ópera como de su compañero, quien ahora es su esposo.

“La primera grabación que me hizo escuchar fue la ópera Tosca de Giacomo Puccini y en esa grabación cantaba una soprano famosísima que se llamaba Leontyne Price, que tenía una voz enorme. Cuando la escuché dije: ‘¡Yo quiero hacer eso!’. Yo no tenía idea sobre cuáles eran los diferentes repertorios que podías abordar, dependiendo de las características de tu voz, pero yo la escuche, yo me enamoré”.

La soprano mexicana es una de las cantantes solistas pertenecientes a la Ópera de Zurich. Llegó a Suiza luego de debutar en el Palacio de Bellas Artes, donde en 2004 interpretó La hija del regimiento de Gaetano Donizetti. Desde entonces han sido constantes sus apariciones en escenarios de Europa y el timbre de su voz ha conquistado a la crítica especializada.

“Hice audición para entrar al taller para jóvenes cantantes de la Casa de Ópera de Zurich y así fue como llegué a Suiza, que hoy se ha convertido en mi casa, en mi hogar desde hace muchos años, donde vivo con mi esposo y mis hijas. Estuve dos años en ese taller para jóvenes cantantes y después me ofrecieron un contrato fijo para pertenecer al grupo de solistas de la Casa de Ópera. Desde entonces no he parado, he trabajado muchísimo, he tenido muchas producciones allá en Zurich y, por su puesto, empezaron a llegar las invitaciones de otras casas de ópera, de otras compañías, de otros cantantes, de otros directores. Y ahora, heme aquí, en el Festival de Salzburgo”.

Transmitir sentimientos

Olvera lanza una sonrisa al momento de reflexionar sobre qué comunica la ópera. Indica que esta es entretenimiento para el público, pero a la vez una forma de expresión para quien la interpreta. La puesta en escena transmite y mantiene vivos a los poetas y compositores que vivieron hace siglo, pero que decidieron inmortalizarte a través de libretos y partituras musicales.

“Te permite sentir todos esos momentos de amor y desamor, aunque tú tal vez no hables ese idioma, no le entiendas a la letra, tú la entiendes. Cuando una melodía es triste, lo que te hace sentir es inexplicable y es increíble como esos temas, que a lo mejor se escribieron hace siglos, que se concibieron hace siglos, hoy en día siguen siendo familiares para nosotros. Entonces, creo que la ópera será un arte, una forma artística que se mantenga en nuestra sociedad por muchos, muchos años”.

Además del español, Olvera tiene la virtud de hablar diversos idiomas como el alemán, el francés, el inglés y el italiano, lo que le permite acercarse de manera natural a la época del compositor en turno y entender a profundidad sus decisiones musicales. La ópera es un arte total que los cantantes y actores deben abordar con responsabilidad y compromiso, para trabajar en equipo, algo que le recuerda a su pasado como comunicóloga.

“Una de las áreas que más me llamaron la atención, durante mis años como comunicóloga, como estudiante, era la producción. Nunca tuvimos la oportunidad de producir cine, pero sí de producir los videos de los estudiantes y, efectivamente, con mi amiga Blanca Escoboza, teníamos una pequeña productora y la verdad hacíamos un trabajo bastante profesional, a pesar de que éramos muy jóvenes. De pronto recuerdo esos días de actuación, por un lado, o de producción (ahora que estamos con la producción de El barbero de Sevilla), de pronto hemos tenido que hacer unas grabaciones y yo me sentía como pez en el agua, porque decía que este fue mi mundo y sabía perfectamente lo que quería decir el director. Fue muy bonito tener ese suvenir de tiempos pasados”.

Presentaciones

Para la soprano, interpretar el papel de Berta en El barbero de Sevilla, le permite tomar el reto de hacer dos registros, con dos personalidades, pues narra la historia que cuando Rossini escribió esta ópera, quería tener a dos cantantes distintas, una para la primera parte de la ópera y otra para la segunda. Ambos extremos se fusionaron para dar lugar a Berta.

“Esta puesta en escena me ha permitido jugar con ambas partes: la mezzosoprano que vive en Berta y la soprano que vive en mí. Ha sido muy interesante, muy divertido. Todavía no puedo revelar muchos detalles de la producción, pero lo que sí te puedo decir es que el director de orquesta ha sido muy amable en subir la tonalidad original del aria para que se pueda lucir más mi voz y me pueda sentir más cómoda”.

En esta versión de El barbero de Sevilla, preparada para el Festival Pentecostés de Salzburgo, Olvera actuará junto a otras estrellas como Ildebrando D’Arcangelo o Alessandro Corbelli, con la dirección musical de Gianluca Capuano y la dirección escénica de Rolando Villazón.

“Si Rossini viviera, me gustaría preguntarle de quién está enamorada Berta, porque hay un pasaje donde ella dice o da entender que está enamorada, y aún no logro deducir de quién lo está”.

En ese mismo festival, la soprano intervendrá en el concierto de gala Carmencita y amigos. Allí compartirá escenario con destacadas estrellas del mundo operístico como Plácido Domingo, Cecilia Bartoli, Rolando Villazón, Maria Agresta, Piotr Beczala, María Pagés e Ildebrando d’Arcangelo.

Entre otros compromisos, en junio volverá a entregarse a las partituras de Rossini en el montaje de La Cenicienta. Las presentaciones se realizarán en la Fundación Pierre Gianadda en Martigny, Suiza, así como en la Ópera Estatal de Viena.