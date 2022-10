Realizarán mejoras en techos de ruta Teleférico

Verónica Soto Díaz, directora del Teleférico anunció que se realizarán mejoras en los techos de las viviendas que se localizan en los más de 1400 metros que recorren las góndolas desde lo alto.

Aunque en breve se darán los detalles del proyecto, adelantó que la primera empresa en sumarse a estos trabajos de mejoras, será el Circo Tihany, el cual se encuentra actualmente de visita en la ciudad.

Son alrededor de 10 a 12 cuadras las que podrían sufrir mejoras para ofrecer un mejor panorama a los paseantes del Teleférico.

"Les quiero decir que el primer techo que vamos a tener es del Circo Tihany, mañana tenemos ya una reunión para ponernos de acuerdo con todos los que vamos a estar involucrados, ayer que estábamos platicando, Alejandro platicaba, 'Vero, antes de irnos nosotros queremos ponerte el primer techo decorado", detalló la directora del Teleférico. En los próximos días se elegirá la ubicación y el diseño que contará la decoración del techo a trabajar.

"Vamos a iniciar con este gran trabajo que queremos hacer en todo el trayecto, agradezco a Alejandro de verdad su generosidad", dijo Soto.

Además, con este proyecto, lo que se pretende dijo es darle las gracias a "nuestros vecinos del trayecto y que fuimos tan groseros en insultarlos, en decirles que qué veníamos a ver, las casas pobres, nunca les pedimos permiso para entrar al interior de ellas, y hoy les quiero dar las gracias y decirles que vamos hacer algo muy bonito en sus casas".

Recordó también que este atractivo turístico fue un sueño del padre José Rodríguez Tenorio, desde que inició con la obra del Santuario de Cristo Rey.

"Este es un proyecto que no se me olvida y siempre lo tengo presente al padre Rodríguez Tenorio, ha de estar súper feliz, como él era, el padre grillo ha de estar brincando en el cielo a todo lo que da para que todas las cosas se muevan, se hagan y el teleférico por supuesto siempre fue su idea", comentó Verónica Soto.

Así mismo, anunció que se tiene un proyecto de instalar un busto en el Puerto Noas del Padre Rodríguez Tenorio, obra para la cual aseguró que ya se tiene a varios candidatos que serán donadores.

"¿Y por qué en el puerto?, porque es darle las gracias por estar aquí en el Santuario, pero la verdad yo le quiero dar las gracias porque yo lo conocía a los 12 años y ya me platicó del Teleférico y nadie me iba a decir que me iba a quedar encargada del Teleférico", dijo Soto.

A destacar

Cambio de imagen:

* El primer techo que se atenderá estará a cargo del circo Tihany, con quien se elegirá la vivienda y el diseño a plasmar en él.

* Son entre 10 a 12 cuadras las que se recorren a lo alto desde el Teleférico.

* Con el proyecto se pretende agradecer a esos vecinos de trayecto, a quienes, dijo Verónica Soto, se les insultó en un inicio.