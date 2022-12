Realizarán homenaje a John Lennon

El 8 de diciembre de 1980, un fanático le disparó al cantante inglés John Lennon, justo a las afueras del edificio Dakota, en Nueva York. El mundo lloró con profundo dolor la partida del exbeatle, considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

La influencia de Lennon tampoco puede ponerse en duda en La Laguna, donde este jueves 8 de diciembre se realizarán actividades como parte de un homenaje luctuoso. La cita de John Lennon in my life será a las 18:00 horas, en la Biblioteca José García de Letona de la Alameda Zaragoza.

"En Estados Unidos, más de 50 radiodifusoras no tocaron ninguna música o no hubo mensaje de voz durante 10 minutos, por luto. Eso te da la importancia que tiene Lennon, en el sentido de que las radiodifusoras se pusieron de luto y no tocaron canciones ni música ni nada", indicó José Legazpi, organizador del evento.

John Lennon in my life contará con la participación de la pintora Alicia Serna, quien hablará sobre el art pop que se generó a partir del legado de Lennon y The Beatles. Además, Leoner Plata, experto en rock clásico, también compartirá algunas palabras. A la mesa se suma Javier Lazalde Castañeda, el propio Jorge Legazpi, el comunicólogo Diego Román Hernán y Arturo Lazalde, quien hablará sobre la crisis existencial del compositor de Imagine.

Mientras que en la parte musical, será el maestro Javier Martínez Iracheta, integrante del grupo tributo Black Bird, el encargado de interpretar las piezas más significativas para la obra sonora de John Lennon.

"John Lennon tiene la importancia por lo siguiente: porque fue un líder de masas con The Beatles, que transformaron la música, la cultura, la sociedad, la política y la forma de ver el mundo desde el punto de vista del rock. Ya en la cuestión de activista, durante su carrera solista, John Lennon se compromete al mensaje de la paz, del amor, de la hermandad".

Cabe señalar que las actividades del evento John Lennon in my life serán gratuitas.