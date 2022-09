Realizan caravana para exigir basificación

Con una caravana que pasó por las ciudades de Lerdo, Gómez Palacio y que terminó en las oficinas regionales de la sección 35 del SNTE en Torreón, docentes que laboran en los Cbtis No. 4, Cetis No. 188, Cbtis No. 159 y Cetis No. 83, continuaron ayer con la exigencia de basificación y certeza laboral al personal idóneo.

Hay que recordar que se habían realizado mesas de trabajo donde representantes de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) en la Ciudad de México, se comprometieron a dar solución en el mes de agosto pero no fue así.

Esta situación ha detonado en paros de labores académicos y administrativos en algunos planteles y en manifestaciones al exterior de las oficinas regionales, como una forma de pedir la intervención de los líderes sindicales.

Los desesperados docentes, descendieron ayer de los vehículos y comenzaron a lanzar consignas de "Conforme a derecho, exigimos basificación a idóneos", "Maestros luchando por nuestros derechos, no más promesas, nombramientos ya" y "Exigimos certeza laboral".

"Seguimos inconformes, porque no ha habido una respuesta favorable, desgraciadamente de ninguna autoridad pertinente. Nos organizamos los planteles hermanos para poder hacer más ruido".

En las oficinas sindicales, fueron atendidos por representantes de la sección 35, quienes les comentaron que los apoyarán en este tema. Recientemente, el comité ejecutivo de la sección 35 expresó que 'Manifestamos nuestra indignación e inconformidad por el incumplimiento de los acuerdos realizados ante autoridades oficiales y del SNTE'.

Esto porque se había dicho que a más tardar en agosto pasado, se otorgarían nombramientos definitivos de basificación (C-10) al personal que cuente con los requisitos establecidos por la ley.

Protesta

Hacen llamado a líderes sindicales.

* La caravana de maestros partió del municipio de Lerdo, siguió por el bulevar Miguel Alemán en Gómez Palacio y terminó en la avenida Morelos, a las afueras de la sección 35 del SNTE.

* Llevaron pancartas e hicieron un llamado a los líderes sindicales para que intervengan en el caso.

* Fue alrededor de las 14:30 horas que fueron atendidos los docentes.

* Les dijeron que tendrán apoyo para lograr una solución.