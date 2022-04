Realiza IMSS Coahuila actividades con motivo del Día del Niño

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que este viernes 29 de abril en las unidades médicas familiares se realizarán actividades preventivas y de salud con motivo del Día del Niño, por lo que se hizo un llamado a las madres y padres de familia para que lleven a las y los menores y completen sus esquemas de vacunación y participen y en las acciones de PrevenIMSS.

Las actividades se realizarán a partir de las 10 de la mañana en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 73 y el sábado a las 8:30 am, en el estacionamiento de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 88 de Ramos Arizpe,

Directivos de la UMF No. 73, doctora Elizabeth Balderas Udave y UMF No. 88, doctor Asunción Ortiz, explicaron que se contará con módulos de vacunación, dental, peso y talla e iniciarán las actividades recreativas y preventivas.

Habrá muestra gastronómica de comida sana elaborada y presentada de manera divertida especialmente para las niñas y niños, se contará con regalos y sorpresas.

Los objetivos son ampliar las coberturas de atención preventiva integral pero sobre todo generar en los menores la cultura del autocuidado de la salud de manera lúdica.

En el IMSS Coahuila, las actividades se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional.