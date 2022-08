¿Por qué la militarización de la seguridad pública es ahora deseable, cuando antes era un pecado mortal? Según Epigmenio Ibarra: "Si cambia -como ya sucedió- el mando, la misión, la doctrina, la composición de la fuerza, el orden de batalla", militarizar la seguridad pública es lo correcto.

Para AMLO el objetivo político es hacer de la Guardia Nacional un cuerpo permanente del Ejército. En sus palabras, "no quiero, yo ya voy a estar jubilado, pero no quiero que pase un sexenio -toco madera- dos, tres años y ya volvió la Guardia Nacional ahora a Gobernación...".

Los defensores alegan que la militarización no implica un riesgo porque AMLO es distinto. Él quiere poner a la Guardia Nacional en la estructura de las Fuerzas Armadas para que no la pueda sacar de ahí un "conservador". Pero si éste llegara al poder, ¿entonces la militarización sí sería un riesgo?

En una sociedad democrática, nadie puede asegurar quién ganará la siguiente elección. De ahí la necesidad de arreglos institucionales basados en la posibilidad de la llegada de otro grupo al poder.

Más allá de las justificaciones políticas de militarizar la seguridad pública, ¿cuáles pueden ser las razones para hacerlo ahora? Veo dos.

La primera, AMLO de alguna forma está tratando de cumplir su promesa en campaña de hacer del Ejército una policía. La reforma constitucional con la cual se crea la Guardia Nacional pasó por unanimidad en el Senado. No hay margen de interpretación: debe ser una institución bajo el control civil. Si no se puede hacer del Ejército una policía civil, ahora AMLO está consolidando el trabajo inverso: llenar al Ejército de guardias nacionales, una suerte de policías. Para ese objetivo han sido los fuertes incrementos presupuestales de la Sedena. No para temas de seguridad nacional. El próximo 16 de septiembre la Guardia Nacional será el mayor contingente del desfile.

La segunda, AMLO se encuentra en un dilema terrible. Sustituyó la Policía Federal por la Guardia Nacional y cambió la estrategia de seguridad, pero los resultados han sido decepcionantes. La creciente capacidad operativa del crimen organizado es alarmante y no se observa en el gobierno ni poderío ni voluntad para ponerle un freno.

Al país le ha faltado una estrategia efectiva para confrontar al crimen organizado. La militarización de la seguridad pública se pretende llevar a cabo sin un diagnóstico ni un balance de los riesgos. No hay democracia en la cual las Fuerzas Armadas tengan a su cargo la policía nacional, y menos con la amplia gama de funciones a cargo de la Guardia Nacional.

Lo revelador de este debate es la existencia de un grupo de civiles resolviendo mucho mejor que antes el tema de la inseguridad. Me refiero al caso de la Ciudad de México, con una Secretaría de Seguridad Ciudadana en manos del muy competente y comprometido liderazgo de Omar García Harfuch. La jefa de Gobierno defendió a un ex policía federal en esa posición y no trajo a un militar retirado para ocuparla, ni a militares para hacerla de policías.

Hasta ahora no hemos tenido una política de seguridad avalada por la mayoría de las fuerzas políticas. Todo nuevo gobierno desconfía de lo hecho por el anterior. Forzar la militarización de la Guardia Nacional por la vía de un decreto o un cambio de la ley contrario a la Constitución, además de riesgosa, no es una solución estable en el tiempo.

Tampoco podemos no hacer nada. Todas las fuerzas políticas deberían concertar una estrategia de seguridad pública. Con la polarización política actual, esto es casi imposible. Una alternativa es acordar el darle unos años más al régimen transitorio vigente, donde la Guardia Nacional está formalmente bajo el mando civil, y construir desde el proceso electoral, con el apoyo de los expertos en la materia, y sobre todo con el nuevo gobierno, una política de seguridad con un amplio apoyo político y basado en las mejores prácticas.

