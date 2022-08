Raúl Onofre le desea lo mejor a Shamir Fernández

"Le deseo lo mejor a mi amigo, que Dios me lo ayude, nosotros nos quedamos aquí en el partido a seguir el trabajo. En estos tiempos que viene de elecciones para el próximo año, unos se van y otros se vienen también y pues no hay que preocuparnos, no hay que alarmarnos" dijo el diputado local, Raúl Onofre Contreras, sobre la renuncia al PRI de Shamir Fernández.

Sobre si les representa un activo importante en el partido que pueda ocasionarles un "boquete" rumbo a la elección del 2023, el también exalcalde de Matamoros, expresó que, es lamentable la salida de algún militante, de algún líder o de algún representante popular, pero el trabajo en el partido tiene que seguir, pues tienen la confianza en la estructura del PRI y se tienen que unir esfuerzos y cuando alguna figura importante se va, en vez de preocuparse se tienen que ocupar, les da energía y más ánimo para trabajar.

Reiteró que hay confianza para ganar la elección a la gubernatura y el Congreso del Estado, pues subrayó que se cuenta con una estructura sólida, además el PRI es un partido que trabaja los 365 días del año y cuenta con un bastión muy importante que es el gobernador Miguel Riquelme

"Es el mejor gobernador de México y la gente reflexiona y analiza los beneficios que tenemos en Coahuila".

Onofre Contreras dijo que considera a Shamir un amigo y repitió que le desea lo mejor, incluso externó que a él como diputado local le toca atender prácticamente el mismo territorio, que al ahora diputado federal independiente; es decir Matamoros, Viesca y una parte de Torreón, por lo que en su caso continuará con el trabajo que él abandonó.

"A él también le tocaba Matamoros y Viesca y una parte de Torreón, por el lado del Cañón (Jimulco), pero el compromiso que yo hago y ha sido es redoblar el esfuerzo y tratar de recuperar o cubrir los espacios que deja como diputado federal y pues bueno, que no se preocupe que vamos a trabajar nosotros y vamos a tratar de sacar más todavía los votos con los que ganamos elección local, la elección federal, así como las alcaldías" manifestó.

En relación a que si Onofre Contreras buscaría la reelección como diputado local, declaró que no son los tiempos y que hay que esperar el momento, no hay que acelerarse debido a que desde la trinchera en donde está actualmente tiene la obligación de trabajar por el partido, con el candidato o la candidata que se elija para la gubernatura o con los diputados o diputadas que pudieran tener en el Distrito que él representa, pues la obligación es trabajar puesto que el partido les ha dado mucho para estar pensando en una reelección.