Ratifica migrante venezolano queja ante CDHEC tras ser baleado por policía en Piedras Negras

Personal de la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), logró contactar a un hombre migrante venezolano que fue herido de bala por un elemento de la policía preventiva municipal de Piedras Negras, refiriendo que el lesionado solicitó su intervención.

Conforme a los datos obtenidos de manera directa con el migrante lesionado, quien permanece hospitalizado tras ser sometido a una cirugía de emergencia, éste dio a conocer que se encontraban en un domicilio a donde llegaron a pedir agua y donde cargaban sus teléfonos celulares.

Indicó que se trataba de varias personas quienes se encontraban en el interior de la vivienda, cuando llegó la policía e inmediatamente se dirigieron a ellos y se hizo el problema, resultando con lesiones el migrante venezolano; señaló Manuel Isaac López Soto, titular de la Tercera Visitaduría de la CDHEC.

"Eso fue nada más lo que nos dijo. Me imagino que, por la cuestión de que estaba internado, por el medicamento y todo, pues no fuimos muy estrictos en que nos dijera todo, porque lo notamos un poco con medicamento que, no lo hace estar de una forma 100 por ciento consciente, pero cuando menos, ya sabemos que sí solicitó la intervención de este organismo", dijo el defensor de derechos humanos.