Rango Bajo y su filosofía urbana

Caporal (Edgar Gerardo López) camina sobre la grava que tapiza los durmientes de las vías del ferrocarril, en la colonia Carlos Herrera de Gómez Palacio. Lo acompaña Anco (Juan Carlos Galindo), al tiempo que señala una pinta del barrio Santanas 13 y explica cómo veían pasar los trenes con graffiti en los años noventa. Aquello era una galería ambulante, los chicos del barrio acudían con libreta en mano para intentar emular algunas de esas obras.

"Esto era un patio de trenes. Aquí había cuatro vías juntas, entonces siempre estaban estacionados los trenes, pero comúnmente estaban llenos de grafiti que venía del gabacho. A veces duraban hasta una semana aquí estacionados y ahí aprovechábamos para sacar letras y rayarlos", explica Caporal.

Caporal y Anco son integrantes de Rango Bajo, uno de los colectivos de rap más importantes del país, cuya raíces y más de una veintena de álbumes se han nutrido en suelo gomezpalatino. Sus voces componen un relato que comienza en 1994, cuando algunos jóvenes comenzaron a reunirse bajo una techumbre de la colonia Carlos Herrera.

"Nos juntábamos en un tejaban. Le decíamos 'La Nave de los Cuatro Elementos', así se le quedó. Antes de Rango Bajo, éramos La Nave. Venía banda de otras crews a retarnos al breakdance. Yo bailaba breakdance, el Capo ya rapeaba junto con el Chepo, el Happy, el Joker, los de Tres Reales. Ahí bailábamos, poníamos cartones, la grabadora y ensayábamos, practicábamos breakdance. De repente les caíamos a otro barrio, a Santa Rosa, a El Dorado, a Chapala, íbamos a retar a otras banditas", recuerda Anco.

Tiempo después, los jóvenes dejaron aquel tejaban para instalarse en la plaza de la colonia. Anco y Caporal caminan por el barrio bajo un sol implacable. Algunos vecinos los reconocen y saludan, los artistas urbanos corresponden el detalle. "¿A dónde van?". "Aquí, a la Virgen". Ambos continúan su paso hacia una miscelánea, cuya fachada ostenta una virgen de Guadalupe coronada con la frase Santanas 13. Caporal retoma el relato y dice que comenzaron a hacer rap gracias a una grabadora.

"Teníamos una ghetto blaster (grabadora) chiquita y ahí se armaba el guiso. Hay un carnal del Chepo, el Happy, y él era de los primeros que freestaleaban aquí, carnal. El Chepo tenía un grupo que se llamaba La Crónica y eran los que prendía aquí. Aquí fue un punto referente donde llegaba toda la banda de distintos puntos, incluso de Monterrey", compartió Caporal.

Caporal añade que realmente los artistas fundadores de Rango Bajo fueron Chepo, Anco, Froggy y Atros, quienes hacían fiestas y en una de ellas decidieron el nombre del colectivo. Caporal llegó al grupo a principios del nuevo milenio, tras dejar el proyecto de Caballeros del Plan G.

"Grabábamos con un deck, con un sampler, el micrófono y todo era a una sola toma, con todo y coro. No había cortes, no había nada, era todo seguido", describió Caporal.

RECONOCIMIENTO

Los primeros días de Rango Bajo se ilustran con tocadas en el Salón Ferrocarrilero de Gómez Palacio, en ensayos realizado en la Casa Rango, en viajes para llevar su música a casi todos los estados del país. El estilo de Rango Bajo siempre ha sido hardcore, crudo, de ritmos lentos y mensaje preciso.

"Para nosotros es un orgullo, porque fuimos precursores de que hubiera más alternativas de rap. Del colectivo de Rango Bajo se desprendieron muchas células. Pienso que seguimos siendo parte importante del hip hop, más allá del mainstream, más allá de todo eso, como cultura de los cuatro elementos, seguimos con el rollo ortodoxo de que el rap siga unido o ligado al rap, que el rap siga ligado al dj room, que el dj room siga ligado a los breakers y seguimos en esa visión", dijo Caporal.

Sobre la actualidad del hip hop y la música rap, Caporal y Anco aplauden el empleo de las nuevas tecnologías y las redes sociales como herramientas de producción y difusión de este arte musical, pero enfatizan que poco a poco se ha ido perdiendo la esencia de la calle.

"Siento que el rap va demasiado rápido y no se está haciendo de corazón. Es más para siempre avanzar, avanzar, avanzar, pero sale una canción o sale un disco, y a la semana sale otro o salen tres. Sí hay mucha competencia, hay muchos mc's (raperos) y muchos buenos. Por ejemplo, ya los que son más de antaños, unos no quedaron relegados, pero uno se queda con lo viejo y como que nos cuesta trabajo acoplarnos a las nuevas tendencias, a las nuevas costumbres, a lo que está de moda. Veo bien todo lo de las redes, lo del Spotify, pero no hay como conservar los orígenes, los parámetros del buen rap", indica Anco.

Pero al mismo tiempo, ambos son conscientes de que la escena ha crecido a pasos agigantados. En una de sus viejas canciones, Caporal aborda como en esa época hablar de grafiti y de hip hop se tornaba en utopía.

"En aquellos años se veía como una utopía, porque estábamos trayendo una forma alterna de vida para los jóvenes, entonces era una rareza lo que hacíamos. Lo veías como que a ver hasta dónde vamos a poder logar esto. Pero ahorita no, carnal, ahorita es una realidad lo que estamos presenciando. Lo que en aquel entonces era una utopía, que chido que ahorita ya no lo es", reflexiona Caporal.

Rango Bajo también tiene interés por lo que pasa bajo el escenario. Caporal ya ha sido invitado en tres ocasiones como tallerista de stencil y artista en el Festival Internacional Cervantino (FIC) y en Gómez Palacio ha trabajado en varios proyectos como apoyo a la juventud.

"Yo les digo que siempre traten de hacer conexión con gente en otros estados. Eso también es importante y algo saludable. Es parte del hip-hop, un crecimiento, socializar", cerró Caporal.

Actualmente, Rango Bajo trabaja en un proyecto colaborativo junto a Dj Jonta, el cual se llamará Protocolos de los sabios del Hip Hop y tendrá colaboraciones como otros artistas como Reno871.

Discografía

Algunos álbumes de Rango Bajo

-Era de Gracia.

-Cool Edit Consorbcio.

-Arquitectura del desastre (Anco).

-El escenario es la calle (Froggy).

-Involución (Atros).

-Sonidos de cañerías (Caporal).