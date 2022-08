Ramos Arizpe analizará si aplicará incremento de tarifa de transporte

El acalde de Ramos Arizpe, José María Morales, informó que debido a la presión que se ha generado ante el alza de tarifa del transporte en Saltillo, se analizará si en la entidad podría aplicar un aumento, pues en lugar de avanzar con la modernización de unidades, ha habido un retroceso en el servicio del transporte público.

De acuerdo a lo que manifestó debido a que hace unas semanas se dio el incremento de la tarifa de la ruta intermunicipal Saltillo-Ramos Arizpe, así como de todas las rutas en Saltillo, existe una presión importante para el Municipio.

Añadió que se deberá valorar las condiciones de las unidades, las cuales no han mejorado.

“Lo he dicho en muchas ocasiones, debemos de mejorar el servicio, no es solo subirle, si no qué se ofrece. Yo veo peor las combis que antes, cuando habíamos logrado un cambio significativo en el 2019 en cuanto a la imagen del transporte en vez de ir para delante vamos para atrás”, dijo.

Resaltó que tras el aumento de la tarifa de transporte en el municipio de Saltillo, se verán en la necesidad de analizar esta situación.

“Estas presiones que se dan de manera regional, nos obliga a sentarnos con los concesionarios y platicar, pero debemos observar qué se ofrece”, dijo.

En relación a que si podría haber un incremento, el alcalde dijo que se deberá valorar.

“Habría que analizarlo y conocer las condiciones, pues cambian con el tiempo. Hace dos meses no teníamos presión en ningún tipo, ya el mes pasado con el incremento de la Saltillo Ramos, nos genera una presión, ahora con el incremento de la tarifa en Saltillo, al estar en una misma a región y con un municipio conurbado nos genera más”, dijo.

No obstante, indicó que se deberá observar qué se ofrecerá con la solicitud del aumento de la tarifa.

“Se verán qué mejoras hay para la gente pues si sigue igual, así le seguimos”, dijo.