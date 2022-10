Rafael Torres, modelar el mundo desde la escultura

Primero moldeó líneas sobre hojas de papel, siempre en busca de la conformación de la figura humana. Se encontraba en la indefinición artística de la adolescencia. Salió del dibujo y decidió explorar en otras latitudes que conservaran su gusto por la forma. Así comenzó a moldear figuras en plastilina, posteriormente en arcilla.

“Cuando la plastilina está a la mano es lo más económico y por su facilidad de uso. Básicamente el modelado con plastilina es sencillo, no requiere tantas cosas y de esa manera fue como empecé a manejar bien las formas, jugando y buscando otras cosas, otros mensajes desde esa etapa”.

Rafael Torres está en su estudio, en la colonia Los Ángeles, al norte de Torreón. Hace unas cuantas semanas retornó de Bahréin, país donde expuso una obra colaborativa junto al artista David Ríos, con quien actualmente trabaja el metal. Ambos fueron hacia el otro lado del mundo para presentar su trabajo: Wild horse (2022), el busto de un caballo en metal que fue adquirido por una galería.

“Nos sirvió de entrada a mí y a David Ríos para poder buscar hacer un proyecto allá. Es una estructura metálica, es lámina de acero. Entonces, está soldada, pulida y tratada con pintura electroestática para exterior. Mide un metro de alto, porque el tamaño era el más adecuado para llevarla hacia el otro lado del mundo”.

No obstante, relata que empezó a hacer escultura con la figura humana, pues es la base de la narrativa existencial. Entonces se valió de sus intereses por los cómics y el deporte. La práctica lo alentó a aprender más sobre el tema. Su proceso de trabajo actual no varía mucho de sus inicios: primero bocetea la figura en papel, luego extrae los problemas estéticos en arcilla, para revisar de qué manera se va a percibir en una figura tridimensional. Una vez resuelto el problema, se traslada hacia el material final: concreto, mármol o metal.

“Hay que resolverlo en papel, luego resolverlo en pequeño, en una pequeña maqueta y luego ya pasarlo a grande”.

Sobre una de las mesas se puede observar el rostro de un Jesucristo en arcilla, mismo que el escultor trabajará para después entregarlo y que sea colocado en la iglesia del Santuario de las Noas. Su deseo es vaciarlo en bronce, pues le resulta una opción bastante interesante. De no lograrse, también mantiene la opción de la resina.

“Se pueden manejar tanto materiales pesados, como el bronce, o se pueden manejar materiales que son imitación […] Este modelo es la base, en este caso es por molde. Esta pieza, como está diseñada, es lo que se llama el modelo. Lo que tenemos aquí en la arcilla, que es como plastilina con varios tipos de aceites, de llama modelo. Definimos lo que queremos reproducir, porque posteriormente le vamos a sacar un molde a ese modelo y ya que esté el molde, ya podemos vaciar en diferentes elementos”.

Torres se sincera y confiesa que tiene un gusto especial por el metal; es de sus materiales favoritos. El resultado le parece espectacular, en especial con la llamada escultura monumental. Por sus características, trabajar el metal requiere fuerza física e intelectual, características que busca plasmar en la obra.

“Siempre voy a modelar en arcilla, me parece muy natural, me siento muy bien, pero ahorita me gusta la energía que se siente cuando se maneja el metal: a la hora de trabajarlo, el efecto y el resultado.

Actualmente, trabaja en una escultura de una Eva, la cual pretende vaciar en bronce y exponer durante la próxima edición del Festival Travel&Art, mismo que iniciará el próximo 11 de noviembre.