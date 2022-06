Quinta ola de COVID-19 podría afectar a comercios en Monclova

Al subir el número de contagios de Coronavirus en lo que expertos llaman la quinta ola de COVID-19, el sector restaurantero teme que se apliquen medidas que restrinjan el aforo a sus comercios y perjudiquen en sus ingresos.

Roberto Plata Haro, comerciante dedicado al Ramo, explicó que hasta el momento no le han enviado notificación sobre nuevo porcentaje de aforo, aunque si le recomendaron mantener las medidas sanitarias ya establecidas.

Explicó que se deberán poner termómetros en las entradas de los negocios, despachador de gel desinfectante, tapete sanitizante y distancia entre comensales.

Externo que espera que el subcomité técnico de salud, que aún no ha sesionado en Monclova, no aplique medidas extremas, pues el número de contagios es de 21, y no hay casos hospitalizados o graves en Monclova ni en la región.

Recalcó que los comercios deberán aplicar las medidas sanitarias para mantener controlado el riesgo de contagio al mínimo, y evitar medidas drásticas sanitarias que reduzcan el aforo y con ello las utilidades.