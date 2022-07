Quiero a mi país, pero ojalá me amaran más de lo que me odian: Belinda sobre México

Fue hace un par de meses atrás cuando Belinda anunció que se mudaría a su país natal España, en medio de la gran polémica que causó su separación con Christian Nodal en febrero.

Durante todo este tiempo, la cantante no dio entrevistas sobre cómo había vivido su ruptura con el también intérprete de 23 años, y al contrario, se mantuvo alejada del escrutinio público y decidió enfocarse en sus proyectos como la música y la actuación.

Ahora, a un par de semanas de haber concluido la primera temporada de Bienvenidos al Edén, Belinda decidió abrir su corazón y en una entrevista con el diario español, El País, habló un poco de su estadía en México después de haber finalizado su relación y aseguró que no la había pasado nada bien.

“Hay veces que prefiero no decir cómo me siento de verdad, para que mis fans no vayan a la yugular de las personas que me han hecho daño”, comentó “Beli”.

Tras esto, Belinda habló de todo el escrutinio público que vivió después de su separación con Christian Nodal, los constantes señalamientos por parte de la prensa y los ataques de varios usuarios en redes sociales.

“Es triste que dónde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amarán más de lo que me odian”, explicó la cantante de Bella traición.

Posteriormente a esto, Belinda habló un poco sobre cómo incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador la estuvo investigando por supuestos problemas fiscales de la cantante: “Ser el mandatario de un país debe ser muy complicado, es una autoridad y se merece todo el respeto del mundo”, concluyó Belinda.

Para finalizar, le cuestionaron si esto significaba “ser Belinda en México”, a lo que ella responde que sí: “Pues bueno… para lo bueno y para lo malo”, finalizó.