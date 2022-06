¿Quiénes son los políticos a los que acusa AMLO de presionar a Joe Biden?

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana de lunes que no asistirá a la Cumbre de las Américas porque se dejó fuera de la lista de invitados a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"No acepto que nadie se sitúe por encima de los países", dijo López Obrador, quien calificó al presidente estadounidense, Joe Biden, como un "hombre bueno" que, sin embargo, está sometido a presiones de los republicanos extremistas, algunos líderes demócratas y dirigentes de la comunidad cubana que tienen "mucha influencia y odio".

Aunque mencionó en su mañanera de este lunes a Bob Menéndez, López Obrador señaló que hay figuras, tanto en el lado republicano como el demócrata, que han expresado su rechazo a que se invitara a Cuba a la cumbre y criticado la amenaza del presidente de México de no asistir a menos que se invitara a todos. Básicamente, el anticastrismo en Florida.

Como el senador republicano por Florida, Marco Rubio, quien ante la advertencia de López Obrador, dijo que "no creo que los Estados Unidos de América deban, francamente, ser intimidados o presionados sobre a quién invitar a una cumbre que estamos organizando. Si no quiere venir, que no venga".

Subrayó, a la vez, que la inasistencia de países a la cumbre por el tema de las exclusiones "sería una buena oportunidad para filtrar a aquellos que están alineados con nuestros puntos de vista sobre la dirección de la región".

Por su parte, el senador republicano Rick Scott, también por Florida, calificó, en una carta enviada a Biden, como de "vital importancia" no permitir que a la Cumbre de las Américas, que hoy da inicio, asista el "ilegítimo régimen comunista" cubano, o que se "legitime a los tiranos en Cuba, Venezuela y Nicaragua".

El gobierno de Joe Biden tomó la decisión de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua

Scott, quien fuera gobernador de Florida, acusó a los líderes de estos tres países: Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respectivamente, de ser "dictadores que matan de hambre a sus propios pueblos, encarcelan a los disidentes políticos y reprimen las protestas pacíficas".

Rubio, junto con Scott y los legisladores María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Carlos A. Giménez, Michael McCaul, Mark Green, James Risch, Ted Cruz y Bill Cassidy emitieron un comunicado tras el levantamiento de algunas restricciones sobre Cuba anunciado por el gobierno de Biden, cuestionando que "mientras cientos de activistas siguen encarcelados ilegalmente, la Casa Blanca está resucitando la política fallida de concesiones unilaterales del presidente [Barack] Obama a la dictadura criminal de [Raúl] Castro/Díaz-Canel".