Ante exclusiones, AMLO no asistirá a la Cumbre de las Américas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció finalmente que no asistirá a la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará esta semana en territorio estadounidense.

"No voy porque no se invita a todos los países", dijo el mandatario mexicano en su conferencia matutina de este lunes.

De acuerdo con AMLO, en su representación acudirá el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

"No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano", expresó López Obrador al informar que no asistirá a Los Ángeles, añadiendo que respeta mucho a su homólogo Joe Biden, pero hay mucha presiones de los republicanos y como vienen elecciones, "amenazan de que si se logra una nueva política con Cuba y ellos no están de acuerdo, entonces llaman a no votar por partidos, por candidatos".

CONTEXTO

Como se informó este lunes, la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, tomó la decisión final de no invitar a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas de esta semana.