¿Quién fue el primer mexicano en ganar un Oscar?

El camino que han recorrido los mexicanos en los Premios Oscar ha sido muy largo, pero, poco a poco, la Academia de Hollywood ha aprendido a valorar el talento de México.

Actualmente, hablar de figuras como Alejandro González Iñarrritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, es sinónimo de ganadores, pues los tres han llevado la estatuilla de mejor director, pero antes de que ellos fueran los grandes exponentes del cine, otras figuras pisaron el escenario de los Oscar.

La primera vez que un mexicano recibió una nominación al Oscar y ganó fue en 1949, cuando Emile Kuri triunfó con The Heiress, por su trabajo en mejor diseño de producción. En 1954 volvió a ganar la misma estatuilla por la película 20,000 Leagues Under the Sea.

El primer actor mexicano en ser nominado y ganar un Oscar fue Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca, mejor conocido como Anthony Quinn. Nació en 1915 en Chihuahua, México.

Desde muy temprana edad vivió en Los Ángeles, e inició su carrera como actor en 1936. Su primera nominación al Oscar fue por la película Viva Zapata!, en 1952, y su segunda estatuilla fue por Lust for life, ambas en la categoría de mejor actor de reparto. Posteriormente, fue nominado nuevamente por las películas Wild is the Wind y Zorba the Greek, a mejor actor. Seis décadas después, en el año 2012, Demián Bichir se convirtió en el segundo actor mexicano en ser nominado al Oscar en la categoría de mejor actor por la película A Better Life.

En lo que a actrices respecta, la primera en ganar es la actriz Lupita Nyong'o por su papel en 12 años de esclavitud en 2013, de ascendencia keniana, nació en la Ciudad de México, aunque ella nunca se ha considerado mexicana.

La primera mujer mexicana nominada fue Katy Jurado en 1954 por la película Broken Lance en la categoría de mejor actriz de reparto. Le siguieron Adriana Barraza por Babel en 2006, Lupita Nyong'o por 12 años de esclavitud y Marina de Tavira por Roma en 2018.

Mientras que en mejor actriz principal, la primera nominada fue Salma Hayek por Frida en 2002 y la segunda Yalitza Aparicio por Roma en 2018.

En cuanto a la categoría de mejor película internacional, la primera cinta mexicana en llegar a las candidaturas fue Macario de 1960 de Roberto Gavaldón. Otras nominadas han sido Ánimas Trujano (1961), Actas de Marusia (1975), Amores Perros (2000) y El Crimen del Padre Amaro (2002), entre otras.

Sin embargo, la primera vez que se ganó el premio fue en 2018, cuando Alfonso Cuarón se alzó con el premio por Roma.

Y en lo que corresponde a las categorías técnicas, México se ha destacado con nominaciones y triunfos en fotografía con Emmanuel Lubezki, Alfonso Cuarón y Guillermo Navarro. Sin embargo, ha habido nominaciones que van desde el guion, vestuario, entre otras.

Este 2022, Carlos López Estrada hace la punta en la categoría de mejor película animada, pues el director del éxito de Disney, Raya y el último dragón.