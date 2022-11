¿Quién fue Dusty Springfield y qué relación tiene con Luis Miguel?

Este martes los usuarios despertaron con la sorpresa de ver un "doodle" diferente en el buscador de Google, esta vez dedicado a una estrella de la música, que además de dejar un legado de grandes éxitos, fue una pionera y ejemplo a seguir para muchas jóvenes británicas, hablamos de Dusty Springfield.

La mujer es recordada por su versatilidad musical, quien abarcó diversos géneros, logrando abarcar más de cinco décadas con su carrera, siendo un gran icono para cultura pop.

Cortesía: Google

¿Quién fue Dusty Springfield?

Nació bajo el nombre de Mary Isabel Catherine Bernadette O Brien, en Hamstead, Reindo Unido, un 16 de abril de 1939; aunque es mejor conocida como Dusty Springfield.

Apenas salió de la escuela, dedicó su vida a la interpretación, sus inicios en la música se remontan al año 1959, cuando formó parte del grupo vocal femenino llamado The Lana Sisters.

Tiempo después, Dusty se unió su hermano Tom y Tim Feild, para formar un trío vocal de pop-folk de nombre The Springfields.

Gracias a su lanzamiento Silver Threads and Golden Needles, el grupo consiguió gran éxito en Estados Unidos, colocándose en el top 20, todo un mérito para una banda británica de estilo en ese momento.

ESPECIAL: Twitter

De camino a Nashville para hacer una grabación, durante una parada en Nueva York, se dio cuenta de que su camino estaba en los géneros soul y r&b.

La agrupación se separó en 1963, y a finales de ese mismo año, Dusty lanzó su carrera solista con el tema pop, I Only Want to Be With You, que se convirtió en un hit instantáneo y un clásico que hasta hoy en día suena.

A la carrera de Dusty llegaron otros éxitos como Son of a Preacher Man, You Don't Have to Say You Love Me y I'll Try Anything, por mencionar algunas de sus canciones emblemáticas.

Aunque su carrera musical es la clave de su renombre, Dusty enfrentó varias polémicas, como cuando se negó a cantar en Sudáfrica ante una audiencia racista, debido a que no permitían que negros ingresaran a sus conciertos. Además, por si fuera poco, demandó al gobierno sudafricano ante las presiones que recibió para cantar solamente frente a una audiencia blanca.

En los años 70, Dusty sufrió una crisis que la llevaría a enfrentar una adicción a la cocaína. Esto luego de que sus grabaciones musicales durante esos años no recibieron el mismo impacto en el público, que sus primeros éxitos.

Por otro lado, durante los años 1970 y 1980, a Dusty se le involucró sentimentalmente con varias mujeres en Canadá y Estados Unidos. En biografías modernas se habla de que la cantante, de hecho, era lesbiana; sin embargo, tuvo que lidiar contra el escrutinio y homofobia de la época.

En 1994, Dusty se encontraba grabando su penúltimo álbum, A Very Fine Love, pero se empezó a sentir enferma, meses después fue diagnosticada con cáncer de mama. Aunque recibió tratamiento y quedó en remisión, luego de meses de trabajo promocionando su música durante 1995; en el año de 1996, el cáncer regresó y, a pesar los tratamientos que recibió, murió el 2 de marzo de 199, en Henley- On- Thames, Oxfordshire.

Tan solo dos semanas después de morir, ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, en parte, gracias a su amigo Elton John, quien declaró en ese momomento: "Soy parcial, pero creo que fue la mejor cantante blanca que jamás haya existido... cada canción que cantó, la afirmó como propia".

¿Qué relación tiene con Luis Miguel?

Uno de los temas más emblemáticos de la carrera de El Sol de México, Luis Miguel, es la bailable Ahora te puedes marchar; canción que sigue sonando en fiestas y centros nocturnos de México.

Sin embargo, esta pieza clásica de la carrera de Luismi, es un cover en español de uno de los temas más conocidos de Dusty, I Only Want To Be With You, lanzado un 8 de noviembre, pero de 1963.

La versión de Luis Miguel data de 1987 y forma parte de su quinto álbum de estudio Soy como quiero ser.

Ambas canciones son hoy un clásico de dos intérpretes que ya hicieron historia en la industria musical.