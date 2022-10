¿Quién es Sophia Anne Caruso, y por qué llama tanto la atención?

El internet está lleno de publicaciones al respecto de la estrella que está por convertirse en la actriz del momento: Sophia Anne Caruso. Conocida principalmente por dar vida a Lydia Deetz en el musical de Broadway, Beetlejuice, papel que le otorgó el premio Theatre World Award. Pero ahora, su popularidad ha incrementado gracias a una nueva película de Netflix.

La cinta que Anne protagoniza en el "gigante del streaming" es The School for Good and Evil, una producción de fantasía dirigida por Paul Feig, y basada en la novela del mismo nombre de 2013 de Soman Chainani.

En la película, Anne comparte créditos con figuras como Sofia Wylie, Charlize Theron, Kerry Washngton, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young y Peter Serafinowicz.

Este supone su gran debut como protagonista en el cine, ya que, aunque anteriormente había trabajado en largometrajes como Jack of the Red Hearts y 37, habían sido papeles menores.

Así mismo, también ha hecho papeles secundarios en programas de televisión como el especial en vivo de The Sound of Music Live!, Celebrity Ghost Stories, Smash, Strangers y Evil.

Sin embargo, es en el teatro en donde tiene más experiencia, en donde ha trabajado en 9 producciones de renombre.

También ha desarrollado una carrera musical, debido a sus habilidades para el canto que ha desempeñado en el teatro musical. Ha lanzado como solista un total de cuatro sencillos: Toys, Goodbye, Show & Ice y Thing Like That.

¿Quién es Sophia Anne Caruso?

Sophia nació el 11 de julio de 2001 en Spokane, Washington, por lo que actualmente cuenta con 21 años de edad y su signo zodiacal es Cáncer.

De acuerdo a datos de biography Mask, la actriz mide 5 pies y 2 pulgadas de alto. Sus ojos son marrones y su cabello suele levarlo rubio, aunque recientemente apareció con el cabello teñido de negro.

Para quienes deseen seguir a la talentosa estrella, pueden dirigirse a su cuenta de Instagram: @sophiaannecaruso.