¿Quién es quién en House of the Dragon?

Con el estreno del primer capítulo de la serie House of the Dragon, los fanáticos de Game of Thrones vuelven a sumergirse en este mundo de fantasía creado por George R. R. Martin, sin embargo, de la misma manera que pasó con la serie original, entender las relaciones entre personajes resulta difícil, aún para sus fans.

A diferencia de los árboles genealógicos de Game of Thrones y debido a la costumbre Targaryen de casar hermanos y hermanas, las relaciones de House of the Dragon son aún más complicadas de resolver.

Es por eso que aquí te presentamos una guía que te ayudará a entender el nuevo árbol genealógico que la serie presenta.

La historia comienza con el rey “Jaehaerys” a un siglo de la conquista de “Aegon” y sus hermanas, quien al quedarse sin herederos llama a un gran consejo para determinar cuál de los Targaryen postulados se sentará en el trono de hierro.

De todas las propuestas, son “Rhaenys” y “Viserys Targaryen” entre quienes se decidirá la corona, ambos son nietos del rey.

Los que vieron el primer capítulo se preguntarán por qué a la princesa “Rhaenys” un miembro de la familia Baratheon se refirió a ella como prima, la razón es que su madre de hecho pertenecía a esa casa. Hay que recordar que no todos los Targaryen se casaron con miembros de su familia, algunos, generalmente los hijos menores, eran prometidos a otras casas debido a alianzas políticas (eso significa que “Robert Baratheon” tenía algo de la sangre del dragón).

“Rhaenys” se casó con “Corlys Velaryon”, muchos se han preguntado cómo es que los Velaryon comparten uno de los más característicos rasgos de los Targaryen, el cabello plateado, la respuesta: ellos también vienen de la antigua Valyria, continente destruido del cual emigraron y se establecieron como leales a la casa del dragón.

De sus hijos tal vez se hable más adelante debido a su relación con los protagonistas.

El rey “Viserys”, un personaje del cual se tienen opiniones divididas por los eventos ocurridos en el primer capítulo de House of the Dragon es el tatarabuelo de “Daenerys Targaryen” y padre “Rhaenyra”.

Todos sus hijos varones murieron antes o poco después de nacer, por lo que en Westeros se considera a su hermano “Daemon” como el heredero del rey.

“Daemon” está casado con “Rhea Royce” quien vive en el Valle en Runestone, ¿te suena la casa Royce? En Game of Thrones, Lord Royce comenzó el entrenamiento de “Robin Arryn” y apoyó a “Sansa Stark” en la Batalla de los Bastardos y se quedó en el Norte para la batalla contra los Caminantes Blancos.

A “Daemon” se le considera un hombre peligroso y es por esa razón que nadie quiere que sea rey.

El primer capítulo terminó con el nombramiento de “Rhaenyra” como princesa de Drangonstone y heredera al trono de hierro, sin embargo, hay un personaje que seguro tendrá algo que decir al respecto y esa es “Alicent Hightower”.

Otro nombre familiar que dejó el primer capítulo de House of the Dragon es el de “Rickon Stark”, el antepasado de “Ned” que le juró lealtad a “Rhaenyra”, sin embargo, aún se desconoce si la familia tendrá un mayor protagonismo en próximos capítulos.