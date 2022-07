'¡Queremos justicia... ahora!', exigen familias de desaparecidos durante marcha en cementerio de Torreón

En el contexto de la Jornada Nacional por la Paz de México y con el fin de exigir la presentación con vida de las personas desaparecidas y castigo a los culpables, ayer domingo partió una caminata del Cementerio Municipal No. 2 de Torreón hasta la Comunidad de El Señor de la Misericordia, de la colonia Lázaro Cárdenas, donde se ofició una misa.

La caminata inició minutos después de las 8 de la mañana en dicho cementerio. En el primer trimestre del año pasado, el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) realizó ahí una exhumación masiva para la recuperación de más de 100 cuerpos de las fosas comunes, con fines de identificación y de dar paz a sus familias.

"Nos hemos reunido nuevamente en este lugar, el año pasado, todo el mes de marzo, nuestros hermanos y hermanas de nuestros hermanos desparecidos se daban cita aquí a las 5 y media, 6 de la mañana porque querían encontrar a sus hijos e hijas aunque sea en una sepultura, y venían con mucha esperanza.

Los cuidadores de los panteones nos platicaban 'Padre, pues nomás entraban aquí y los enterraban, sin nada', nosotros no decíamos nada por miedo, porque también nos podía pasar algo.

Sacaron más de 100 cuerpos de personas, los sepultaban así, en medio de las tumbas, en costales, en cobijas, en bolsas para perros, era una tristeza ver a esas personas sin historia, sin familia, sin una cruz, sin alguien que les llorara.

México no se merece vivir así, ninguna familia se merece vivir así, necesitamos encontrarlos y encontrarlas. Hasta la fecha todavía no se han identificado a todas esas personas porque se necesitan las muestras de los familiares para que se encuentren, para que se localicen, aquí fueron 100, en otros panteones, en otras fosas y todos los días van descubriendo cuerpos en México", dijo Rafael López, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima.

Exigieron a las autoridades acceso a la justicia y a la verdad. Pidieron castigo a los culpables y que no se encubra "a las personas involucradas, a los jueces, a los magisterios, a las policías, a los soldados, porque los policías se llevaban a las personas, los soldados se llevaban a las personas...".

El padre dijo que en todo el país hay más de 100 mil personas desaparecidas y que es una cifra reducida, pues la sociedad prefiere no ver y no escuchar, mientras que el gobierno quiere dejar los casos atrás y como parte de la historia. A la caminata asistieron familias de personas desaparecidas que forman parte de diversos colectivos de La Laguna.

Llevaban pancartas, fotografías y en su mayoría, vestimenta en color blanco. El contingente avanzó sobre el bulevar Laguna Sur con la consigna de "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! y ¿Qué queremos?, ¡justicia!, ¿cuando?, ¡ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables". La misa inició después de las 9 de la mañana.

La iglesia católica expresó que son conscientes del reto que enfrentan de mantener la memoria, implorar justicia, frenar la violencia y ser artesanos de paz. "Habiendo sido convocados por nuestros obispos mexicanos para esta jornada de oración, hoy todos ofrecemos esta eucaristía para pedir por quienes han perdido la vida a causa de la violencia o se encuentran desaparecidos...".

REGISTRO EN LA LAGUNA

En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que se puede consultar en su versión pública, la cifra histórica de personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Coahuila es de 3 mil 569 personas en el periodo del 15 de marzo de 1964 al 21 de julio de 2022. El 76.13% son hombres. Torreón es el municipio con mayor incidencia al reportar mil 062 personas en dicho estatus. Le sigue Saltillo con 654 y Piedras Negras con 555 personas desaparecidas y no localizadas.

En el vecino estado de Durango, hay una diferencia abismal. En el RNPDNO únicamente están registradas 750 personas desaparecidas y no localizadas de 1964 a 2022. El 78.93% son personas del sexo masculino. Por municipio lidera la capital con 588 casos y le sigue Gómez Palacio con 51 reportes, después continúa Pueblo Nuevo con 17 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas.