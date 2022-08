Queremos hechos, ya no queremos palabras: familiar de trabajador atrapado en mina de Sabinas

Totalmente desconcertada y en ocasiones molesta, Martha María Huerta, esposa del minero Sergio Cruz, quien permanece atrapado en el interior de un pozo de carbón, dio a conocer que este domingo regresó Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil (CNPC), para informarles que los niveles de agua en los pozos subieron abruptamente.

Además de referir que las autoridades están molestas, o al menos eso perciben las familias, sobre todo tras la rueda de prensa que realizaron la tarde del sábado y donde pidieron apoyo internacional para el rescate de los 10 mineros atrapados desde el pasado miércoles 3 de agosto del año en curso.

"Sí andan molestos con nosotros. Así lo sentimos nosotros porque les vemos su rostro, estamos escuchando su forma de hablamos. Y sabemos que andan molestos, pero no nos importa, porque no es gente de ellos quienes están abajo, es gente de nosotros y nosotros les dimos su tiempo a ellos que fue más de una semana, pero ahorita ya no, ahorita es de moverse, ya o ya", indico Martha María Huerta.

Se cuestiona qué fue lo que pasó, porque este domingo las autoridades les dieron a conocer dicha información, estableciendo que por las tardes les informaban que en todo un día bajan dos metros el agua y ahora, subió mucho en solo cuatro, cinco horas.

"¿Qué es lo que pretenden o qué es lo que quieren o qué es lo que esperan de nosotros? Que nos desesperemos y nos vayamos. No nos vamos a ir porque es nuestra gente la que está adentro", indico Martha María Huerta.

Además, pidió a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que considere también la situación que están viviendo los familiares que están esperando a sus mineros; pues muchos de ellos están en riesgo de perder su trabajo y permanecen en el lugar en espera del rescate de sus familiares.

"Y esto no fue algo que nosotros quisimos que pasará. Fue una desgracia, fue algo que no lo provocamos, nadie de nosotros. Y queremos atención sobre de eso, específicamente que entren ya, saquen a nuestros familiares que están adentro, allá abajo, para podernos ir todos con ellos, para podernos retirar de aquí. Ya estamos cansados de tantas mentiras, de tantos que sí, que espérense, que ahorita bajan, que al rato bajan, que a la noche bajan, que esto y que lo otro. Ya no, queremos hechos ya no queremos palabras, porque ya nos cansamos", Martha María Huerta, esposa de Sergio Cruz.