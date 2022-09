¿Qué tan buenas son las nuevas 'Rhaenyra' y 'Alicent'? los fanáticos opinan

El capítulo seis de la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon presentó por primera vez a Emma D’Arcy en el papel de “Rhaenyra Targaryen” y a Olivia Cooke como “Alicent Hightower” ahora en sus vidas de adultas. El último capítulo de la serie acabó con la amistad entre la reina y la princesa de Westeros, además de terminar una boda con derramamiento de sangre (al más puro estilo de GoT) y la emoción de ver la nueva dinámica de los personajes y de cómo crecieron con este salto del tiempo ya se refleja en redes sociales. Están desde los que no saben qué pensar sobre las nuevas incorporaciones:

A este tipo de reacciones se les suman varios comentarios que están de acuerdo, pues aún es pronto para saber cómo se desarrollarán los nuevos personajes. Y ya comenzó también el apoyo a las familias de la princesa y la reina.

Muchos fanáticos tomaron más en cuenta los personajes que a la persona que los interpreta y así les demostraron su amor, o su odio.

Y no solo para los viejos personajes hay “hate”.

Y por supuesto mucho apoyo.

En episodio con impactantes escenas, la atención continúa en su atrayente trama, y permitiendo que el público se concentre más en el personaje que en quién lo interpreta, por lo que a D’Arcy y Cooke aún les queda aún camino por recorrer en esta trama.