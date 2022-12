¿Qué series y películas de Marvel se estrenan en 2023?

El 2022 fue un buen año para Marvel Studios, con grandes estrenos en la gran pantalla como Thor: Love and Thunder y Black Panther Wakanda Forever. Así como también algunas series que extienden el universo cinematográfico, tales como Ms. Marvel y She- Hulk.

Con el 2023, a la vuelta de la esquina, ya se han confirmado los títulos de las 8 series y películas que llegarán a las pantallas del cine y por streaming.

En lo que a series respecta, son en total cinco historias de ficción que llegarán a lo largo de 2023 y aunque no hay una fecha de estreno exacta, se espera que sorprendan en Disney+.

Estas son las series confirmadas para el 2023:

Secret Invasion

Loki (Temporada 2)

Echo

Iron Heart

Agatha: Coven of Chaos

En lo al cine respecta, también habrá grandes estrenos en la gran pantalla, en donde veremos de regreso a varios héroes de los Vengadores.

Estas son las películas que se estrenarán en 2023:

Ant Man and The Wasp: Quantumania (16 de febrero)

Guardianes de la Galaxia, vol. 03 (05 de mayo)

The Marvels (28 de julio)

Aunque no aparecen en el video, para el 2023 también están programados los estrenos de las series animadas: X-Men 97' y What If...?

Mientras que en las películas de Marvel de Sony Pictures llegarán también a los cines:

Spider-Man: Across The Spider-Verse (2 de julio)

Kraven The Hunter (6 de octubre)