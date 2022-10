¿Qué plan iba a tener Pablo Lyle si era declarado inocente?

Las cosas no le salieron bien a Pablo Lyle, quien fue declarado culpable por dar un golpe mortal a un hombre en una pelea de tránsito en 2019.Aunque sabía que el panorama estaría difícil tras permanecer en prisión domiciliaria los últimos tres años de su vida, tenía la esperanza de ser declarado inocente y así poder cumplir uno de sus anhelos.

Su amigo Horacio Pancheri fue testigo de ese sueño, pues a él se lo compartió días antes de que el jurado diera el veredicto de lo ocurrido el 31 de marzo de 2019 en Miami, cuando viajaba en un vehículo junto a su cuñado, sus dos hijos y su esposa Ana Araujo.

Pancheri contó al programa "Al rojo vivo" que durante los años que Lyle estuvo en prisión domiciliaria, se mantuvo tranquilo trabajando mucho en él, a estar en paz y a reflexionar sobre los errores que cometió.

Pablo tenía en mente quedar libre para poder celebrar una fecha muy especial: su cumpleaños.

"En noviembre cumplo años y espero estar en casa", eso le dijo el actor a su amigo y colega Horacio Pancheri, quien lamenta profundamente el veredicto del jurado, pues asegura que conoce a su amigo y es una buena persona.

El día del veredicto, Pancheri estaba como invitado en el programa "Siéntese quien pueda", y no pudo evitar llorar cuando Pablo Lyle fue declarado culpable.

"Estoy en shock, no, no, no, muy triste; muy mal, muy triste porque es mi amigo, es complicado, me da mucha lástima. Para la viuda, siento mucho lo que pasó, a Pablo le digo que Dios lo acompañe en este tiempo, a Ana, aquí estoy para lo que necesite", expresó consternado.

El panorama para Pablo Lyle

El actor mexicano fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 63 años y origen cubano en hechos que se remontan a 2019.

Lyle, de 35 años, había comunicado a la jueza Marisa Tinkler Méndez, al frente del caso en la Corte Criminal de Miami-Dade, que por iniciativa propia y bajo el consejo de sus abogados no testificaría en la audiencia.

El actor mexicano, conocido por su actuación en telenovelas como "Adorable maldición", matizó que su decisión no estuvo sometida a presión alguna.

El actor mexicano, en el momento de conocerse la declaración de culpabilidad, se mantuvo en calma y sin perder la compostura.

El abogado Philip Reizenstein, quien defendió al actor, recurrió a una foto que mostraba a los tres hijos y a la esposa de Lyle, Ana Araujo, para subrayar que la conducta del mexicano estuvo basada en un acto de defensa propia.

"Este caso es sobre el miedo", sostuvo de forma categórica el abogado defensor.

La fiscal Gabriela Alfaro sostuvo por su parte que Lyle golpeó a Hernández de forma innecesaria, en unos hechos que se remontan al 31 de marzo de 2019 en la ciudad de Miami.

"Ese golpe que le dio el señor Lyle -al fallecido Hernández- hizo que la víctima cayera hacia atrás para golpearse la cabeza y abrirse el cráneo, heridas que causaron su muerte", dijo la fiscal.

El juicio contra Lyle comenzó el pasado 20 de septiembre tras varios retrasos por la pandemia.

Lyle propinó un puñetazo tras una discusión por un asunto de tráfico a Hernández, que cuatro días después murió en un hospital de Miami.

En medio de la discusión, Lyle salió del carro y golpeó a Hernández, quien, de acuerdo con las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana, se desplomó al instante.

Los abogados de Lyle habían solicitado, sin éxito, la desestimación del caso bajo la ley de defensa propia del estado de Florida.

Lyle podría pasar hasta 15 años en prisión; esto se sabrá el próximo 26 de octubre.